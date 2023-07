Des météorologues subissent désormais les menaces de climatosceptiques qui les accusent de truquer les informations. C'est le cas Chris Gloninger, qui jette l'éponge après avoir reçu une menace de mort.

Insultes, harcèlement, menaces... Après deux décennies à rendre compte de la météo et de la crise climatique, Chris Gloninger, météorologue américain, a annoncé sa démission. En cause, de nombreux mails injurieux et une menace de mort. Un cas loin d'être isolé depuis que les météorologues sont devenus la cible pour les climatosceptiques.

Une pression trop forte

Chris Gloninger, météorologue en chef de KCCI, chaîne de télévision de l’Iowa, a annoncé quitter son job. Pour expliquer sa décision, il a évoqué le stress post-traumatique causé par les menaces reçues suite à sa couverture du changement climatique. Après avoir passé 18 années à l'antenne et travaillé au sein de sept stations d'information dans cinq États, le météorologue ne renonce pas à sensibiliser le public aux impacts du changement climatique. « Je vais me concentrer sur ma santé, ma famille et le combat contre la crise climatique », a indiqué sur son compte Twitter Chris Gloninger, qui se dit fier d’avoir pu sensibiliser la population aux effets du changement climatique.

Accusé de complotisme

Chris Gloninger avait pris l'habitude d'utiliser ses prévisions pour montrer comment la météo est affectée par le changement climatique. Engagé et passionné, le météorologue lauréat d'un Emmy Award a également créé une série et produit des émissions spéciales sur l'impact du changement climatique dans tous les domaines de la vie. Un engagement qui l'a conduit depuis juin 2022 à être victime de menaces. « J'en ai marre de votre théorie libérale du complot sur la météo », peut-on lire dans un mail partagé par le météorologue. Un autre reçu quelques jours plus tard se veut plus explicite : « Quelle est votre adresse personnelle ? Nous, conservateurs de l’Iowa, aimerions vous offrir un accueil que vous n’oublierez jamais ». Prévenue, la police a assimilé le message à une menace de mort. Par la suite, le météorologue a dû passer quelques jours à l'hôtel et être placé sous protection avec sa famille. Un évènement traumatisant qui l'a conduit à consulter un thérapeute. Après enquête, la police a identifié l'homme derrière les mails : Danny Hancock, un résident de l'Iowa âgé de 63 ans, qui a plaidé coupable et écopé d'une amende de 180,75 dollars.

Informer autrement

Même s'il quitte l'antenne, Chris Gloninger ne renonce pas pour autant à sensibiliser sur l'aggravation de la crise climatique. Il a indiqué avoir accepté un poste de scientifique au Woods Hole Group, une société basée dans le Massachusetts qui étudie le changement climatique : « Je vais consacrer mes efforts à plein temps à trouver des solutions durables et à favoriser un changement positif ». Non sans quelques regrets pour celui qui rêvait depuis ses études d'être météorologue à la télévision. « Ça va me manquer. J'espère juste que mon prochain chapitre sera encore plus épanouissant que ces 18 dernières années... », a-t-il déclaré au Washington Post.

Un phénomène mondial

Le cas de Chris Gloninger n’est pas isolé. De plus en plus de météorologues et journalistes sont devenus la cible de climatosceptiques qui les accusent de surévaluer le réchauffement climatique. Des États-Unis à l'Espagne en passant par l’Australie et la France, les cas de harcèlement et de menaces sont en hausse. L'agence météorologique espagnole a été accusée d'avoir provoqué une sécheresse et celle d'Australie de trafiquer les thermomètres.