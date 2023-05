Digitalisation, flexibilité, télétravail… Le monde du travail s'est grandement transformé en 20 ans. Quels changements ont marqué les Français ?

Reconversion facilitée, essor du télétravail et codes professionnels moins stricts... Pour savoir comment ces changement sont perçus, LinkedIn a interrogé plus de 2000 Français sur les modifications majeures du monde du travail observées ces 20 dernières années.

Les évolutions du travail vues par les Français

Concernant les changements désirables les plus cités, 56 % des sondés déclarent qu’il est aujourd'hui plus facile de changer complètement de carrière qu’il y a 20 ans. En outre, 1 répondant sur 3 souligne l'essor du télétravail, et 1 sur 4 mentionne un assouplissement des codes professionnels au travail (vestimentaire, langage…). Par ailleurs, ils sont plus d’un tiers à penser qu’il est plus facile de trouver un emploi aujourd’hui qu’il y a 20 ans, même s’ils ont majoritairement l’impression (61 %) que le monde du travail est devenu beaucoup plus complexe. En effet, pour 63 % des Français interrogés, les parcours professionnels étaient plus simples il y a 20 ans et les compétences requises plus évidentes. 71 % des sondés soulignent d’ailleurs que le monde du travail évoluant rapidement, acquérir continuellement de nouvelles compétences est désormais une nécessité. Pour 57 % d'entre eux, il est plus important aujourd’hui d'avoir les « bonnes compétences » que d'avoir un diplôme universitaire pour trouver un emploi.

Une meilleure articulation entre vie pro et perso

Preuve également du nouveau rapport des Français au travail, ils sont plus d’1 sur 2 (53 %) à déclarer qu’il est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans de maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un nouveau rapport au travail qui s'accompagne d'évolutions du côté des entreprises puisque pour 44 % leur employeur est plus attentif à leur bien-être au travail, mental ou physique (51 % pour les hommes contre 38 % pour les femmes). Parmi les autres évolutions marquantes plus d’1 Français sur 2 a l'impression que les valeurs et les engagements d’une entreprise jouent un rôle plus important sur le marché du travail aujourd'hui.

L'enquête révèle aussi quelques chiffres allant à l’encontre des idées reçues : les Français ne sont que 39 % à penser que le monde du travail est aujourd’hui plus juste et égalitaire, les jeunes étant plus positifs sur le sujet que leurs aînés (50 %). À noter : plus d’1 Français sur 2 reconnaît (54 %) que le monde du travail est plus représentatif (pour près de 60 % des personnes interrogées, il y a plus de femmes à des postes de direction) et plus inclusif, avec davantage d'opportunités pour les personnes d'origines diverses. Enfin, interrogés sur les priorités sur lesquelles les entreprises mettent davantage l'accent aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 3 domaines se démarquent : la motivation personnelle ou l'attitude à l'égard du travail (46 %), les compétences (40 %) et, en troisième seulement, les qualifications professionnelles (36 %).

À regarder : les archives audiovisuelles françaises de l'INA pour (re)découvrir des décennies d’évolutions du monde professionnel.

Méthodologie : LinkedIn a mandaté Censuswide pour interroger 2099 Français de plus de 18 ans en mars 2023.