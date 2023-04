Et si derrière la « grande flemme » se cachait en réalité un « grand dilemme » ? Celui de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

L'idée de la semaine de 4 jours fait son chemin et séduit de plus en plus de professionnels. Selon une récente enquête, la quasi-totalité des salariés souhaiterait concentrer leur semaine de travail sur 4 jours au lieu de 5. Mais quels sacrifices sont-ils prêts à faire pour passer à ce rythme de travail ? Quels avantages y trouvent-ils ? ? Walters People, acteur du recrutement, a mené l'enquête.

Changer de rythme, mais à quel prix ?

Adopter la semaine de 4 jours pour travailler moins ? Ce n’est pas ce qu’envisagent les professionnels souhaitant raccourcir leur semaine. En effet, 76 % d’entre eux déclarent vouloir conserver le même nombre d’heures de travail et les concentrer sur 4 jours, tandis que seulement 20 % souhaitent les réduire, quitte à ce que leur rémunération soit légèrement impactée. Si les femmes (96 % vs 90 % des hommes) et les moins de 30 ans (97 % vs 93 % des plus de 40 ans) portent majoritairement cette tendance, la question de la semaine de 4 jours fait quasiment l’unanimité, et attire l’ensemble des professionnels en France.

Pour y avoir droit, ces derniers sont prêts à faire des sacrifices et à renoncer à certains avantages. Ainsi, 46 % d’entre eux pourraient faire une croix sur les formations, et 41 % sur le télétravail. Toutefois, à ce prix, les professionnels souhaitent pouvoir définir eux-mêmes leur journée off (58 %), voire la modifier au cours de l’année (35 %).

Travailler moins, mais mieux

Et si changer de rythme de travail était aussi bénéfique pour les professionnels que pour les entreprises ? Alors que la recherche d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et que l’importance accordée au cadre de travail sont régulièrement mises en avant par les enquêtes, comment serait utilisé ce temps libre en plus ? Pour 77 % des sondés, une journée off permettrait de bénéficier de temps qualitatif avec leur famille et/ou amis, ou encore de profiter de leurs hobbies et loisirs (74 %) : un vrai atout pour leur bien-être pour 90 % d’entre eux.

Côté professionnel, une semaine de 4 jours permettrait pour 54 % des professionnels interrogés d’être plus productifs et d’avoir une meilleure relation à leur entreprise (40 %). De plus, 1 professionnel sur 5 mettrait cette journée off à profit pour du développement personnel, et 26 % en profiteraient pour se lancer dans des projets associatifs, permettant potentiellement de développer de nouvelles compétences.

4 jours de travail par semaine, la nouvelle norme ?

Selon plus de 9 professionnels sur 10, les entreprises qui mettront en place cet aménagement du temps de travail seront susceptibles d’attirer davantage de talents. Un aspect à ne pas négliger, notamment dans ce contexte de tensions sur le marché. Toutefois, ils sont 66 % avoir conscience que l’ensemble des organisations ne pourra pas adopter ce mode de travail, que ce soit à court ou moyen terme. Mais pour espérer attirer ces professionnels, les entreprises peuvent miser sur d’autres avantages fortement plébiscités, comme la possibilité d’aménager soi-même son temps de travail (65 %) ou de télétravailler partout dans le monde (26 %).

Méthodologie : enquête menée auprès de plus de 1000 professionnels issus des fonctions support et financière des entreprises en France en mars 2023.