Selon une récente enquête mondiale, les managers ont un impact plus important que les médecins, les thérapeutes ou même les conjoints sur la santé mentale des travailleurs.

Votre manager vous stresse-t-il, ou a-t-il un impact positif sur votre santé mentale ? C’est la question posée par le Workforce Institute de UKG, éditeur de solutions RH, dans un sondage auquel ont répondu 3 400 personnes dans 10 pays (dont la France). Constat : l'environnement de travail, le leadership, et surtout les managers jouent un rôle essentiel dans le soutien à la santé mentale des collaborateurs.

Selon le sondage Mental Health at Work : Managers and Money à l’échelle mondiale, trois cinquièmes des collaborateurs interrogés indiquent que leur travail a un impact sur leur santé mentale « plus que tout autre chose. » Et dans ce rapport déterminant au travail les managers occupent une place centrale. En effet, ils auraient un impact plus important sur la santé mentale (pour 69 % des sondés), que les médecins (51 %) ou les thérapeutes (41 %). Plus surprenant : pour 69 %, leur impact serait aussi grand que celui des conjoints ou des partenaires.

La santé mentale ou le salaire ?

Pour 80 % des collaborateurs interrogés, une bonne santé mentale est préférable à un poste à plus hauts revenus et deux tiers des sondés seraient prêts à accepter une baisse de salaire pour un emploi qui préserve leur bien-être. Rien de surprenant à cela si on tient compte du fait que dans 71 % des cas, le stress au travail a des répercussions négatives sur la vie de famille, le bien-être (64 %) et les relations aux autres (62 %). À l'échelle de la France, les travailleurs interrogés privilégient à 86 % leur santé mentale à un emploi mieux rémunéré. Des chiffres qui expliquent en partie des phénomènes tels que le quiet quitting où encore la Grande Démission selon Pat Wadors, directrice des ressources humaines chez UKG : « Nous parlons beaucoup de la santé mentale en termes de diagnostic médical ou de burn-out. Bien qu’il s’agisse de problèmes sérieux, les facteurs de stress quotidiens auxquels nous sommes confrontés – en particulier ceux liés au travail – sont ceux dont nous devrions parler davantage en tant que dirigeants. »

Des collaborateurs fatigués et stressés

Après une journée de travail typique, près de la moitié des personnes interrogées (43 % dans le monde / 50 % en France) se disent « souvent » ou « toujours » épuisés. À l’échelle mondiale, parmi les personnes qui déclarent avoir une santé mentale « mauvaise » ou « très mauvaise », 28 % déclarent ne pas avoir d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, (contre seulement 4 % des personnes ayant une « bonne » ou « excellente » santé mentale). Pourtant, si presque la moitié des salariés français (42 %) se disent « souvent » ou « toujours » stressés par leur travail, ils ne sont que très peu à aborder le sujet avec leurs supérieurs hiérarchiques. 39 % ont déclaré ne parler que « rarement » voire « jamais » de leur charge de travail avec leur manager.

Toujours au niveau mondial, un collaborateur sur trois affirme que son manager ne reconnaît pas l’impact qu’il a sur le bien-être de son équipe, et huit sur dix aimeraient que leur entreprise et leur manager en fassent « davantage » pour soutenir la santé mentale des équipes. Un investissement qui serait bénéfique et rentable selon le Dr Jarik Conrad, directeur exécutif du Workforce Institute de UKG : « L’anxiété chronique qui résulte de la gestion d’une crise mondiale après l’autre est épuisante pour les collaborateurs. Être débordé consomme de l’énergie humaine et a un impact sur la rétention, la performance, l’innovation et la culture. Les employeurs peuvent être le point d’ancrage de la stabilité pour leurs collaborateurs en leur donnant le soutien et les ressources dont ils ont besoin – et pas seulement ce que nous pensons qu’ils ont besoin. »

Les managers aussi sont épuisés

Mais à l'image des salariés, l'enquête révèle que la charge de travail pèse également sur les managers si ce n'est davantage. En effet, d'après le sondage, ils sont plus souvent stressés que les membres de leur équipe et les cadres supérieurs (42 % contre 40 % et 35 %, respectivement), et 25 % d’entre eux disent se sentir « souvent » ou « toujours » épuisés. Un constat qui devrait inciter les managers à tomber le masque selon Pat Wadors, directrice des Ressources Humaines de UKG « « (...) Lorsque les dirigeants et managers évoquent leurs propres difficultés, ils reconnaissent que les collaborateurs ne sont pas seuls, et qu’il est normal de ne pas se sentir bien parfois. Un leadership authentique et vulnérable est la clé pour créer un sentiment d’appartenance au travail, et, à son tour, la clé pour résoudre la crise de la santé mentale au travail. »