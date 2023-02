La confiance en entreprises, un vaste débat. Si de nombreux salariés sont en attente de plus d'autonomie et de considération, quel est le niveau de confiance qu'ils accordent à leurs dirigeants ?

La dernière enquête de LumApps, plateforme d’expérience collaborateurs, met en évidence le clivage entre les dirigeants d'entreprises, les managers et leurs équipes. L'enquête, réalisée auprès de 3 000 employés français, a révélé que seuls 21 % d'entre eux font « entièrement confiance » aux dirigeants de leur entreprise.

Plus on vieillit, plus la confiance entre salariés et dirigeants est mise à mal

Au regard de l'enquête, la méfiance des employés à l'égard des dirigeants serait un phénomène largement répandu puisque près d'un employé sur cinq (19 %) déclare qu'il ne fait pas particulièrement confiance aux dirigeants de son entreprise (15 %) ou qu'il ne fait pas du tout confiance aux dirigeants de son entreprise (4 %).

L'enquête révèle également que la méfiance des employés augmente avec l'âge. En effet, seuls 1,6 % des 22-27 ans déclarent ne « pas faire du tout confiance » aux dirigeants de leur entreprise, alors que plus de 9 % des 55-73 ans sont du même avis. Un clivage qui nuit à la qualité du travail selon Sean Winter, VP Stratégie chez LumApps : « La question de la confiance est importante dans tous les domaines de notre vie, mais particulièrement sur le lieu de travail et plus particulièrement entre les dirigeants et les employés. Si les employés ne font pas confiance aux décisions prises par leurs dirigeants, cela pourrait très rapidement entraîner un mécontentement et avoir un impact sur la qualité du travail fourni. Il est inquiétant de constater que seulement 20,94 % des salariés français interrogés font pleinement confiance à leurs dirigeants. Cette statistique devrait alerter les chefs d'entreprise sur la nécessité d'améliorer à la fois leur style de leadership et leurs méthodes de communication avec leurs employés. »

Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre travail ? © LumApps

À rebours du leadership dysfonctionnel, les salariés en attente d'un leadership authentique

Alors que de nombreuses études pointent les problèmes liés au leadership dysfonctionnel et au caractère toxique de certaines formes de management, basé sur la culture du « command and control » ( « la confiance n’exclut pas le contrôle » ), les résultats de l’enquête montrent que pour 93 % des personnes interrogés, un « leadership authentique » et une « communication honnête » sont des éléments importants. 65 % d'entre elles qualifiant ces domaines « très importants ». (Seuls 0,23 % des répondants ont déclaré que ce n'était pas du tout important.) Signe que le management est un élément central, une étude récente du cabinet Robert Walters révélait que le désaccord avec le management figurait parmi les principaux motifs de démission.

Enfin, 9 employés interrogés sur 10 (87 %) déclarent connaître les valeurs de leur entreprise. L'étude montre que les niveaux de confiance et de connaissance des valeurs de l'entreprise sont corrélés. Ainsi, ceux qui font confiance à la direction de leur entreprise sont plus susceptibles de connaître ses valeurs.

Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre travail ? © LumApps

Méthodologie : Censuswide a interrogé 9 042 employés (âgés de plus de 22 ans) de France, des États-Unis et du Royaume-Uni entre le 21.10.2022 et le 15.11.2022.