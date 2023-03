De jeunes militants pour le climat se mobilisent sur les réseaux pour stopper un projet de forage pétrolier de plusieurs milliards de dollars en Alaska.

L'administration Biden évalue actuellement l'approbation imminente du projet Willow mené par la société ConocoPhillips en Alaska dans une réserve fédérale de pétrole de la taille de l'Indiana. Mais une vidéo devenue virale en quelques jours met l'administration américaine face à un dilemme.

Le hashtag StopWillow prend d'assaut TikTok

En ligne, la jeune activiste américaine Elise Joshi explique : « Pour arrêter Willow, les gens doivent connaître Willow ». Il aura suffi de quelques jours pour que sa vidéo TikTok sur le projet de forage pétrolier Willow dépasse les 300 000 vues. Une surprise pour la jeune femme de 20 ans qui observe que le climat n'a pas très souvent en tendance : « C'est la vidéo la plus regardée depuis des mois (...) C'est tout Internet qui se retourne contre Willow – en particulier la base électorale de Biden qui lui a fait confiance pour prendre des mesures climatiques », observe la jeune femme dans CNN.

Dans son message la jeune femme s'adresse directement au président Biden : « Les jeunes ont besoin d'espoir (...) Nous avons voté pour que vous nous mettiez sur la voie d'un avenir durable et juste. (...) Nous vous demandons d'arrêter le projet Willow. Nous ne pouvons pas nous permettre de nouvelles explorations et extractions de pétrole et de gaz. Au lieu de cela, nous devons créer des millions d'emplois pour l'éolien et le solaire, un réseau économe en énergie, les transports publics, et plus encore. S'il vous plaît, arrêtez Willow et soyez un champion du climat ! » Un point de vue partagé par la mairesse de Nuiqsut, Rosemary Ahtuangaruak, la communauté vivant à proximité du site de forage. « Le projet Willow ne devrait pas être approuvé. Le risque pour notre village est trop élevé, et nous ne sommes pas le coût acceptable pour l'approbation de ce projet. Prenez la bonne décision et n'approuvez pas ce projet. »

Depuis la publication de la vidéo d'Elise, une pétition Change exhortant l'administration Biden à rejeter Willow a obtenu un soutien considérable. Parallèlement, plus d'un million de lettres auraient été envoyées au Président américain pour demander l'arrêt du projet Willow.

Un désastre environnemental

Alors que les partisans du projet voient dans les prévisions de production (180 000 barils de pétrole par jour) un moyen de renforcer la sécurité énergétique du pays et de créer de nombreux emplois, les détracteurs pointent son impact environnemental qui porterait un coup au programme climatique de Biden. En effet, selon l'étude environnementale de l'administration, le projet de forage Willow générerait environ 9,2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an. Aux yeux des opposants, l'approbation serait une trahison de la part d'un président qui a fait campagne en s'engageant à mettre fin aux nouveaux forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et qui a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue.

Une mobilisation massive

Sur TikTok, partisans et détracteurs du projet s'affrontent. Depuis la publication de la vidéo, les opposants ont clairement pris l'avantage. Les vidéos avec des hashtags anti-Willow tels que #StopWillow ont recueilli près de 50 millions de vues la semaine dernière. « Si cela ne met pas en évidence le fait que ce sont des Américains ordinaires qui réagissent, je ne sais pas ce qui se passe », a déclaré Alex Haraus, créateur de contenus de 25 ans dont les vidéos Willow ont recueilli des millions de vues. « Ce n'est pas un mouvement écologiste, c'est beaucoup plus important que cela. C'est le public américain qui peut voter. »

Face à cette mobilisation massive, les responsables de la Maison Blanche ont invité les créateurs TikTok à plusieurs reprises. Une prise en considération nécessaire selon Lena Moffitt, chef de cabinet du groupe climatique Evergreen Action. « Je pense que les démocrates et l'administration Biden feraient bien de prêter attention à ces tendances. Les jeunes veulent plus d'action climatique de la part de leurs élus et l'exigeront. » Si le projet est approuvé, plusieurs créateurs de TikTok ont d'ores et déjà ​​​​déclaré qu'ils continueraient à publier sur le projet.

« Ok, Doomer », le mouvement qui contre le cynisme climatique

Ce n'est pas la première fois que des campagnes TikTok s'organisent contre des projets de forage, comme le projet pétrolier mené dans l'Arctic National Wildlife Refuge ou encore le pipeline de la ligne 3 au Minnesota. Mais peu avaient attiré autant d'attention que Willow. « Je fais ça depuis longtemps et il est très rare de voir un problème climatique devenir viral », a déclaré Alaina Wood, 26 ans, scientifique, militante pour le climat et créatrice de contenus. Quoi qu'il arrive, la jeune femme reste optimiste et s'élève contre le climate doomism, le pessimisme climatique. « Ok, Doomer », c’est aujourd’hui la réponse qu'oppose une communauté grandissante de jeunes militants au cynisme environnemental. Cette riposte, tout aussi cinglante que sa précurseure « Ok, Boomer », entend endiguer le catastrophisme climatique en valorisant les informations et les actions positives pour montrer qu'il n'est pas trop tard pour agir.