Les Français envisagent-ils d’acheter un cadeau à Noël pour leurs animaux de compagnie ? Absolument. Selon un sondage, 74 % des chiens et chats trouveront un cadeau au pied du sapin.

Noël arrive à grands pas, c’est le moment de choisir les cadeaux pour nos animaux de compagnie. Et apparemment ils seront nombreux : friandises, jouets... Une enquête* nous dit tout et confirme que Médor et Clochette font bel et bien partie de la famille.

À Noël, les animaux aussi auront le droit à leur cadeau

Malgré la crise, 74 % des propriétaires d’animaux sondés offriront cette année un cadeau de Noël à leur fidèle compagnon, soit plus de 12 % par rapport aux années précédentes. Plus surprenant, 17 % avouent réfléchir aux cadeaux pour leur animal de compagnie… avant de penser à ceux de leurs proches.

Autres révélations : 42 % des sondés ont déjà offert un cadeau aux animaux de leurs proches, et 43 % ont déjà vu leur animal se faire offrir un cadeau par un ami ou un membre de sa famille. Des chiffres qui révèlent l’importance des animaux dans le quotidien de leurs maîtres.

Jouets et friandises, les incontournables

Pour 17% des sondés, le budget cadeau dédié à leur animal sera similaire, voire supérieur au budget consacré aux cadeaux de leurs proches. Si pour la majorité des Français (75 %), le budget est compris entre 10 et 20 euros, 19 % prévoient de dépenser entre 20 et 30 euros, et 6 % iront au-delà de la barre des 30 euros.

Qu'est-ce qui attend nos amis poilus au pied du sapin ?

Jouets – 69 %

Friandises – 64 %

Nourriture (pâtée, croquettes) – 20 %

Accessoires (gamelle, harnais, laisse) – 20 %

Box cadeau – 19 %

Collier personnalisé – 18 %

Calendrier de l’avent – 16 %

Objet connecté (distributeur de croquettes, fontaine à eau) – 9 %

Séance de shooting photo – 5 %

De l’inflation à l’abandon

Ces chiffres ne doivent pas oblitérer une réalité moins festive : selon une enquête de l'Ifop, les propriétaires d’animaux de compagnie se retrouvent contraints de dépenser plus pour continuer de subvenir aux besoins de leurs compagnons. Dans un contexte global de hausse des prix, 75 % ont constaté une hausse des prix de l’alimentation. Ainsi, en deux ans, le budget moyen des Français consacré aux animaux de compagnie a connu une hausse de 125 euros. Un coût qui se traduit par des changements de comportements des propriétaires : 30 % des propriétaires déclarent grignoter sur leur part budget personnel pour subvenir aux besoins de leur animal et 20 % indiquent avoir réduit la qualité de la nourriture proposée. Conséquence plus sinistre : une hausse des abandons. En effet, 7 % des Français ont dû se séparer de leur animal pour raisons financières.

Dans ce contexte, 1 sondé sur 4 affirme qu’il envisage de faire un don à des organismes de protection animale en cette fin d’année. Ils sont même 24 % à le faire régulièrement tout au long de l’année. Toutefois, bien que sensibles au bien-être des animaux, une grande partie des sondés (45 %) ne fera pas de dons par manque de moyens.

* Méthodologie : enquête réalisée par Ultra Premium Direct en novembre 2022, auprès d’un échantillon de 2667 possesseurs de chiens et/ou de chats.