Le marché des submersibles personnels est en pleine croissance. Auprès d’une élite, certes. Mais au-delà de divertir les ultra-riches, le tourisme en haute mer aspire aussi à explorer les grands fonds dans un but scientifique.

Si Elon Musk et Jeff Bezos ont les yeux rivés vers le ciel, d'autres à l'image du cinéaste James Cameron et du milliardaire et investisseur américain Ray Dalio se passionnent pour les fonds marins. Les deux hommes ont rejoint Triton en 2022, le plus grand fabricant mondial de submersibles civils, afin de « dynamiser la prochaine génération de technologies d'exploration océanique ».

L'avenir du voyage est-il dans les océans ?

« L'océan profond n'est pas un lieu de compromis », peut-on lire sur le site web de Triton Submarines. Crée en Floride en 2007, par Patrick Lahey et Bruce Jones, Triton fabrique des sous-marins à usage personnel, commercial et scientifique, Leur particularité ? Une coupole en plexiglas qui offre une vue panoramique sur les fonds marins. Plébiscités par les biologistes, les archéologues ou encore les équipes cinématographiques, ces sous-marins sont également très appréciés par les ultra-riches. Le dernier jouet à la mode à en croire Patrick Lahey : « Il y a une quinzaine d’années, il était rare de posséder son propre hélicoptère. Aujourd’hui, c’est monnaie courante. Les sous-marins de grande plongée sont la nouvelle coqueluche. »

Les différents modèles de luxe de Triton peuvent accueillir jusqu'à 66 personnes, atteindre 11 000 mètres sous la mer et coûter jusqu'à 40 millions de dollars. Mais l'argent n'est pas un sujet à en croire Patrick Lahey, qui aborde la question sans tabou : « En vérité, nos clients ne s’intéressent pas au prix. Ce qu’ils veulent savoir, ce sont les extras inclus dans la prestation et si les dimensions du sous-marin en permettent le transport sur l’annexe de leur super yacht. ». Et côté prestation, les millionnaires en ont pour leur argent puisque Triton promet « des submersibles exceptionnels pour particuliers et professionnels exigeants ».

James Cameron et Ray Dialo, liés par la passion des océans

Exigeants et perspicaces à l'image des nouveaux investisseurs, Ray Dalio, le milliardaire fondateur du fonds spéculatif Bridgewater (fortune personnelle estimée à plus de 21 milliards de dollars), et James Cameron l'oscarisé himself, sont depuis décembre 2022 copropriétaires de l'entreprise aux côtés de Patrick Lahey.

Pourquoi ont-ils choisi d'investir dans Triton ? Outre leur fortune, Dialo et Cameron partagent une passion commune pour le monde sous-marin. « Les yachts ne sont pas que de l'opulence… Quoi de mieux qu'un yacht sous-marin qui peut nous emmener au plus profond des cieux, même s'il coûte 40 millions de dollars », déclarait en décembre Ray Dialo au FInancial Times.

Défenseurs et explorateurs des océans, Dialo a cofondé en 2018 OceanX, (organisation philanthropique visant à soutenir les explorations scientifiques de l'océan), tandis que James Cameron a effectué plus de 75 plongées submersibles profondes, (dont 33 visites à l'épave du Titanic). En outre, les deux hommes qui ont produit OceanXplorers, une docu-série, pour le National Géographic, travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de Triton depuis de nombreuses années pour promouvoir la préservation des océans et l'exploration en haute mer.

Repousser les limites de l'exploration océanique

Objectif de ce nouveau partenariat ? Concevoir des sous-marins capables de repousser les limites de l'exploration sous-marine. Car si l'Homme a posé le pied sur la Lune et installé des astromobiles sur Mars, l’exploration des grands fonds marins en est, elle, toujours à ses débuts puisque 80 % des océans restent encore inexplorés. Seules cinq personnes, dont James Cameron, ont à ce jour plongé dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la planète (10 971 mètres), alors que 12 hommes sont déjà allés sur la Lune. Pourquoi ? Les pressions intenses sur le fond de l'océan en font un environnement extrêmement difficile à explorer.

Dans leur descente vers les grands fonds, les trois hommes qui partagent la soif de connaissance de ceux qui les ont précédés comme Jacques Cousteau ou Jules vernes, une bonne dose de pragmatisme entrepreneurial et quelques millions en plus, ne seront bientôt plus seuls. En effet, en 2021, l'exploration des grands fonds marins a été décrétée priorité nationale, par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan « France 2030 ». Le président avait alors déclaré : « L'exploration des fonds marins est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, d'accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes d'innovation. »