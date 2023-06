Retour aux sources, célébration de la nature et couronnes de fleurs. En Angleterre, les moins de 35 ans s'emparent de la fête scandinave d'origine païenne.

Le solstice d'été, le moment où le Soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire les deux hémisphères le plus longtemps, fait du 21 juin le jour le plus long de l'année. Dans les cultures populaires, la date qui marque le premier jour de l'été revêt une importance particulière et irrigue l'imaginaire collectif de scènes fleuries et pastorales, entremêlant étroitement les thèmes de la jeunesse, de la nature, du renouveau et du folklore. Comme le montrent Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare ou plus récemment le film d'horreur suédois Midsommar du réalisateur suédois Ari Aster. Si l'on célèbre en France la Saint-Jean, les pays d'Europe du Nord, Suède en tête, célèbre quant à eux Midsummar, ou Midsommar en suédois, qui s'inscrit dans une tradition païenne préchrétienne. Peu célébrée jusqu'alors chez les plus jeunes, Midsommar rencontre un nouvel écho, notamment depuis le Brexit.

Retour aux sources et cultures folkloriques

Selon Fay Hield, professeur d'ethnomusicologie à l'université de Sheffield, il y aurait en Angleterre « grand grand » enthousiasme pour les cultures folkloriques. Comprendre : les pratiques et usages (croyances, rites, légendes, fêtes) des sociétés traditionnelles. « À une époque post-Brexit et Black Lives Matter, les gens veulent s'engager dans une Angleterre dont ils sont fiers », a-t-elle déclaré à BBC Culture. Et bien que cela ne soit pas intrinsèquement lié à l'été, les festivals en plein air sont le parfait conduit de cette volonté de reconnexion aux racines. Cela se traduit par une explosion de la production de musique folk, dont s'emparent les Z et millennials. Pour la spécialiste, les chants, la musique et la danse servent aussi souvent de véhicules pour d'autres types de connexion et cérémonies païennes façon Midsommar. Sur TikTok, le #midsommar compte plus d'1,6 milliard de vues. De nombreuses vidéos sont reliées au film d'horreur suédois, mais la plupart d'entre elles louent surtout la fête nordique comme un exutoire sylvestre et enchanteur. Et le fait que la célébration soit très compatible avec l'esthétique cottagecore en vogue depuis 2020 ne gâche rien à l'affaire.

Midsommar, entre tradition néodruidique et néopaïenne

Dans le département de sciences des religions de l’université du Québec à Montréal, Nicolas Boissière étudie néodruidisme et néopaganisme (un ensemble de traditions religieuses, spirituelles et magiques qui réinventent les religions préchrétiennes, préjudaïques et préislamiques ayant existé en Europe et près du bassin méditerranéen) et la manière dont ils peuvent être mis au service de la réappropriation culturelle. Gommé de son héritage patriarcal et sanglant, le néopaganisme est revisité pour traduire l'envie de faire société autrement. « Ces mouvements s’articulent autour d’une altérité sublimée dans laquelle l’Autre (le chamane, le païen…) est perçu comme plus pur, plus authentique, et évoluant dans une société plus égalitaire, plus ouverte et surtout plus harmonieuse avec la nature », explique le chercheur à L'ADN.