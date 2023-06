En Europe, les maladies chroniques du foie sont à l'origine de 1,8 % des décès. Selon les scientifiques, sans politique visant à atténuer la consommation d'alcool, cette proportion continuera d'augmenter.

Depuis 1990, les décès dus aux maladies chroniques du foie ont augmenté de 25 %, ceux dus au cancer du foie de 70 %. Si les causes sont multiples (mauvaises habitudes alimentaires, mode de vie sédentaire…), l'alcool s'impose comme facteur aggravant. Selon une étude présentée au Congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL), la mise en place de prix plus élevés combinée à une hausse des taxes pourrait d'ici 2023 réduire les cancers du foie d'environ 5 % et les maladies chroniques du foie de 7 %.

Taxer plus l'alcool : un enjeu de santé publique

La recherche est basée sur un modèle issu des données épidémiologiques et de consommation de trois pays : France, Pays-Bas et Roumanie. Selon María Buti, conseillère en santé publique de l'EASL interrogée par El país, les chiffres peuvent être extrapolés : « C'est en Europe qu'on observe les taux de consommation d'alcool les plus élevés au monde ». Le modèle présenté dans l'étude calcule les baisses de consommation prévisibles selon 3 modèles* et projette leur impact sur les maladies du foie. Si toutes les politiques ont eu un impact important, le modèle de 1 euro MUP (pour Prix ​​Unitaire Minimum, le prix correspondant à une « unité standard d'alcool », soit 12,7 ml d'alcool pur, ou 10g d'alcool) procure les meilleurs résultats. Si ce modèle de tarification était appliqué, une bouteille distillée à 40% de volume alcoolique ne pourrait pas être vendue à moins de 24 €, ni une bouteille de vin à moins de sept.

Dans les trois pays combinés, il provoquerait une baisse de 11 550 Congés Longue Durée (CLD) et de 7 921 cancers du foie d'ici 2030. Selon les chercheurs, l'application de cette mesure « pourrait réduire le nombre de personnes atteintes d'une maladie chronique du foie ou d'un cancer de 4 à 7 % en Europe ». María Buti explique que ce type. de mesure fonctionne très bien, en particulier parmi la population qui consomme de grandes quantités d'alcool : « Chez les personnes qui boivent peu, il n'y a pas de changement significatif, mais cela réduit considérablement le fardeau de la maladie pour ceux qui consomment plus. »

Les industriels de la bibine pas contents

À ceux qui condamnent ces mesures qualifiées alors d' « intrinsèquement régressives » (les ménages à faibles revenus paient une proportion plus élevée de leurs revenus à tout impôt supplémentaire), la conseillère en santé publique oppose que les problèmes liés à l'alcool sont également régressifs. « Les industries de l'alcool utilisent souvent cette idée comme argument contre la mise en œuvre de telles politiques. Ils affirment que ces taxes auront un impact négatif sur les couches les plus pauvres de la population, et qu'elles sont donc injustes. Le contre-argument à cela, cependant, est que les problèmes de santé liés à l'alcool et à l'alimentation sont également régressifs, et affectent de manière disproportionnée les populations à faibles revenus. Ils sont généralement plus sujets aux maladies chroniques du foie et seraient donc affectés positivement par une telle taxation », indique María Buti.

Taxer l'alcool pour sauver des vies

L'Écosse et le Pays de Galles attestent de l'efficacité de la proposition. Dans ces pays où une politique de prix minimum a été mise en œuvre en 2018 et 2020, les ventes ont chuté de 3,5 % l'année suivant la hausse des prix. Une étude publiée dans The Lancet évaluait à environ 150 le nombre de décès liés à l'alcool évités chaque année en Écosse, où un prix minimum de 50 pence (57 cents) par unité d'alcool a été fixé. Selon Dr Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de France Assos Santé : « C’est mathématique. L’augmentation du prix entraîne une réduction de la consommation. » C'est le cas avec le tabac. Selon France Assos Santé, « les hausses successives de prix, l’adoption du paquet neutre et le remboursement des substituts nicotiniques, ont permis d’amorcer une baisse de la consommation de tabac, notamment chez les jeunes. »

*Trois modèles de tarification ont été analysés : 1 € de prix unitaire minimum (MUP) sur l'alcool ; une combinaison de 0,7 € de MUP et d'une taxe sur les boissons sucrées ; une combinaison de 0,7 € MUP, taxe SSB et une taxe volumétrique sur l'alcool.