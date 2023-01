Plutôt que de scroller TikTok à l'affût du dernier mot en -core, vous devriez peut-être faire un tour sur ce réseau social, symbole de la culture Web, et détecteur de tendances avant les autres.

Dès 2010, les utilisateurs de Reddit ouvrent une communauté dédiée au Bitcoin. La cryptomonnaie ne vaut encore que quelques dollars et n'intéresse pas grand monde. Les premiers articles de la presse généraliste ne vont arriver qu’un an plus tard. En 2013, les redditers parlent déjà de maisons connectées sur le subreddit /smarthome. Et de véhicules électriques sur r/electricvehicles dès 2009, avant que Tesla ne commence à produire ses premiers véhicules.

C’est aussi sur ce réseau social à l'allure de forum que naissent certaines communautés qui prolifèrent ensuite sur YouTube et TikTok. Le groupe anti-work, qui milite pour l’abolition du travail, est par exemple né en 2013 sur Reddit avant de devenir viral sur toutes les autres plateformes en 2022.

« Boule de cristal numérique »

Ces exemples font-ils des redditers (le petit nom donné à ses utilisateurs) des devins ? Sans doute pas, mais au moins de bons détecteurs de signaux faibles, qui pourraient devenir des tendances plus grand public. Autrement dit : Reddit est un outil plus qu’intéressant pour tenter de capter l’époque avec un léger temps d’avance.

C’est en tout cas le storytelling mis en avant par le réseau social lui-même à l’occasion du CES de Las Vegas – le salon annuel des produits high-tech – début janvier. Dans un post de blog, publié en amont de l’événement, Reddit se présente comme une sorte d’oracle. « Une boule de cristal numérique remplie des communautés et des conversations qui façonnent l'avenir », écrit l’entreprise. Pour enfoncer le clou, la plateforme a installé sur son stand une boule de cristal délivrant des prédictions sur le futur du transport, du gaming et de la tech d’après des conversations ayant eu lieu sur la plateforme.

Pour vendre sa capacité à identifier de futures tendances, Reddit met en avant le profil de ses quelque 50 millions d’utilisateurs journaliers. Ils seraient notamment particulièrement affûtés sur les sujets tech. La moitié des redditers américains s’identifient comme des technophiles et 45 % comme des early adopters (les premiers usagers d’une technologie) selon une étude menée par l’entreprise américaine. 60% disent qu’ils sont « la personne de leur groupe d’ami.e.s qui recommandent toujours un nouveau produit ou service aux autres ».

Alors que nous disent les pythies de Reddit pour les années à venir ? L’entreprise a répertorié les sujets de conversations tech les plus discutés sur la plateforme et a demandé à un échantillon de 2000 utilisateurs de fixer une date d’arrivée de ces produits et services sur le marché. On trouve par exemple pour 2025 : les soins cosmétiques personnalisés grâce à l’ADN, la nourriture cultivée en laboratoire, la musique créée grâce à l’IA et personnalisée selon son utilisateur, les rencontres dans le métavers…

TikTok l’usine à esthétiques, Reddit les tendances en avance

Le positionnement de Reddit est intéressant, car il illustre bien cette volonté des réseaux sociaux de devenir officiellement des trend setters. Le maître en la matière c’est évidemment TikTok. Il l’est en tout cas aux yeux des médias et des équipes marketing. Le réseau social chinois s’est mué en véritable usine à esthétiques. Chaque jour, elle débite son lot de nouveaux néologismes affublés du suffixe -core ou -ing, désignant un nouvel imaginaire, une nouvelle tribu du Web ou une néo-manie des internautes. Si bien que le réseau est devenu une source d’inspiration directe pour les géants de la fast-fashion comme Shein qui copie-colle en quasi-temps réel les modes nées sur la plateforme.

Pas sûr que Reddit ait la même productivité. D’ailleurs, la plateforme détecte des tendances à plus long terme, et plus en avant phase que TikTok, le royaume des lubies éphémères.

Un moyen d’attirer la pub

Les récentes déclarations de la plateforme sont aussi (et surtout) un moyen de courtiser les annonceurs. Car si Reddit est apprécié pour son côté geek et underground, il reste la cinquième roue du carrosse aux yeux des marques. La plateforme n’a pas la force de frappe de Facebook, ni l’esthétique commerciale d’Instagram, ni l’algorithme de TikTok, ni la spécificité de Pinterest. Mais avec la perte de vitesse des géants du secteur (Meta et Alphabet), les cartes pourraient être rebattues, estime Digiday. Puisque les annonceurs sont en train de déplacer leurs budgets publicité d’une plateforme à une autre, Reddit a donc tout intérêt à attirer l'œil des marketeux.