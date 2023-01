Un pêcheur avalé par une baleine, un meurtrier non repenti... Bienvenue sur IAmA, la communauté prête à écouter toutes les histoires et à poser toutes les questions.

Cet article a été initialement publié le 20 juillet 2022 et mis à jour le 19 janvier 2023.

On le disait déjà en 2019 : Reddit est la communauté la plus cool de France. C'est là que sont nés les groupes Change My Views, où les gens discutent au calme et changent d'avis, Antiwork, qui milite pour l'abolition du travail, et Internet Is Beautiful, qui réunit les passionnés de culture Web. Parmi les forums qui ont la cote, un groupe à l’acronyme étrange : IAmA. Tout est dans le slogan du groupe, qui se présente comme un espace « où le banal devient fascinant et le scandaleux semble soudainement normal. » Mais la devise aurait tout aussi bien pu être : « il n'y a pas de questions stupides. » Car sur IAmA, chacun peut raconter quelque chose sur soi. Et tous peuvent poser des questions pour mieux comprendre.

C'est quoi IAmA sur Reddit ?

Créé en mai 2009, le subreddit IAmA rassemble aujourd'hui plus de 22,4 millions de membres. C'est l'une des communautés les plus populaires de Reddit, cette plateforme mi-forum, mi-réseau social, qualifiée d’ « homepage de l’Internet. » Son nom est une référence à la structure des posts que l'on partage ici et qui tous commencent de la même manière : « I Am A » (je suis un...) suivi d'un titre quelconque et de la mention « Ask Me Anything » (demandez-moi n'importe quoi).

Quelques règles pour parler de soi. Les auteurs doivent apporter la preuve de leur identité et de la validité de leur expérience. Bill Gates qui a posté cette année a dû faire parvenir une copie de son permis de conduire à la plateforme avant que les modérateurs du groupe ne valident son post, et l'utilisateur tresbeay s'est vu contraint de fournir des documents juridiques officiels prouvant qu'il avait bien été accusé d'homicide. En outre, les faits relatés doivent concerner « quelque chose de peu commun qui joue un rôle central dans votre vie, ou un évènement vraiment intéressant et unique. » Les commentaires triviaux sur « votre journée, votre copine, le fait de s'ennuyer ou d'être ivre, votre perte de poids ou votre opinion sur quelque chose » ne sont pas les bienvenus. En dehors de ces quelques principes, tout est permis. Et les internautes ne se privent pas de partager expériences et questions - toutes plus folles les unes que les autres.

via GIPHY

Bonnes questions et histoires folles

Parmi les posts ayant récolté le plus d'attention en 2022, celui de Bill Gates, lui-même. Le milliardaire renouvelle l'exercice chaque année : son Ask Me Anything de 2023 publié il y a 8 jours a déjà suscité 4 000 commentaires et questions. On peut causer dessalinisation de l'eau de mer, Jeffrey Epstein, bitcoin, ou achat de terres arables avec Bill. Bien sûr, Reddit reste fidèle à son ADN geek. Il était donc naturel qu'un autre post populaire soit celui de Todd Howard, Game Director au sein des studios Bethesda Game (derrière la série The Elder Scrolls) avec des questions comme « quel genre de jeu créeriez-vous si vous aviez un budget infini et dix ans de temps de développement ? » et « dans quel jeu aimeriez-vous être catapulté pour toujours ? »

Mais comme Reddit n'est pas LinkedIn (et on s'en réjouit), il n'y a pas que les grandes figures du business qui rameutent les foules. En 2021, le post qui a le plus intrigué est celui de Michael Packard. Ce pêcheur de crustacés du Massachusetts a été avalé par une baleine à bosse et recraché – quelque quarante secondes plus tard. Parmi les questions populaires : « avez-vous trouvé des homards à l’intérieur ? », « est-ce que sa langue était lisse comme celle d'un chien ou râpeuse comme celle d'un chat ? », « avez-vous senti la pression changer alors que la baleine a refait surface ? », ou encore : « avez-vous eu peur de mourir ? »

Prêtre catholique, meurtrier et samouraïs

Dans la catégorie « profession spécialisée », les Redditors ont aussi aimé la proposition d'Alex Bradshaw, un « Anglais blanc de 40 ans au service d'un clan de samouraïs vieux de 800 ans » et celle de ce prêtre catholique dans la vingtaine. Si, sans surprise, beaucoup de questions adressées à ce dernier tournent autour de son absence de vie sexuelle, d'autres sont plus inattendues : « pourquoi est-ce que tous les nouveaux bâtiments d’église ressemblent à des gymnases ? » demande plaintivement GWBush2016. La réponse du prêtre : « mec, j'en sais rien, moi non plus j'aime pas ça. » Une étudiante transgenre de 17 ans s'est aussi prêtée aux jeux, récoltant des questions aussi pointues – « que pensez-vous de la représentation médiatique des personnes trans ? » – que cocasses – « comment aimez-vous manger votre porridge... ? »

On note aussi la grande popularité de threads parfois assez racoleurs, comme celui de tresbeay (aujourd'hui archivé) qui commence son récit de la manière suivante : « En 2002, j'ai tué un homme à la sortie d'un club. Je n'en ai parlé qu'à une poignée de personnes », ou encore celui de cette jeune fille de 25 ans hospitalisée au sein d'un service psychiatrique : « Je suis une sociopathe. Demandez-moi ce que vous voulez. » Et non, notre passion true crime n'est jamais loin... Le groupe IAmA s'inscrit donc pleinement dans la promesse de la plateforme Reddit, celle de se rendre là où « les choses bizarres se passent ». Malgré les années, Reddit continue de rassembler toutes les dingueries de l'Internet qu'on aime, celui qui fait que l'autre reste une curiosité que l'on a envie de découvrir.