Suite aux sorties négationnistes du rappeur qui déclarait aimer Hitler, le subreddit de Kanye West a été inondé de mèmes de Taylor Swift et de contenus éducatifs sur l'Holocauste.

Attention, dérapages en série ! Après de délirantes déclarations antisémites, le rappeur qui se prend pour Jésus a appelé les Juifs à « pardonner à Hitler » lors d'un échange avec Gavin McInnes, le fondateur de l'organisation néofasciste Proud Boys. La semaine passée, Kanye West alias Ye confessait déjà son admiration pour Hitler sur le plateau d'InfoWars, émission présentée par le suprémaciste blanc Alex Jones. Plus tard dans la journée, le réseau social Parler a officiellement renoncé à son rachat par le rappeur, et Twitter a suspendu le compte de l'ex-binôme de Jay Z. Un retour de bâton loin d'être suffisant pour les internautes.

Taylor : 1 - Kanye : 0

Sur le subreddit /r/Kanye en 2009, ils ont répliqué en partageant de nombreux contenus sur l'Holocauste. Une semaine après le premier soliloque de Ye, un post soutenu plus de 9 000 fois montrait en vidéo une pelleteuse en train de déplacer des monceaux de cadavres dans un camp de concentration. « Voilà ce que c'est qu'être nazi », commente l'auteur du post. Pour contrer les propos du rappeur, les Redittors ont pris à leur charge d'éduquer à la Shoah les quelque 700 000 membres de la communauté. On trouve désormais sur le subreddit de nombreuses images d'archives et témoignages relatant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais pas que. Les internautes ont aussi abreuvé le forum de déclarations d'amour à la chanteuse Taylor Swift, publiquement vilipendée par Ye lors des MTV Video Music Awards de 2009.

Résultat : des compositions volontairement discordantes, associant cliché de la chanteuse en justaucorps pailleté et textes descriptifs à portée pédagogique : « Le camp de concentration d'Auschwitz était un complexe de plus de 40 camps de concentration et camps d'extermination exploités par l'Allemagne nazie en Pologne occupée, pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moins 1,1 million sur 1,3 million de détenus a péri ici, principalement des Juifs, mais aussi de nombreux prisonniers de guerre polonais, roms et soviétiques. » Entre deux images de guerre en noir et blanc et de poétiques hommages aux chansons de Taylor Swift, les Redditors appellent aussi à boycotter le rappeur, à l'instar de skysurfer2029 : « J'en ai fini avec cet imbécile. J'ai effacé toutes ses chansons. Je n'écouterai jamais plus sa musique. Il ne reviendra jamais de ça. Il est trop perdu. »

Internet contre les Républicains

Ce n'est pas la première fois que les internautes se mobilisent. En septembre 2021, alors que l'état du Texas venait d'adopter une loi destinée à restreindre l'accès à l'avortement, le groupe militant pro-life Texas Right to Life avait mis en ligne la plateforme prolifewhistleblower.com (lanceur d'alerte pro-life). Destiné à recueillir les délations relatives aux contrevenants à la loi, le site avait été inondé de fausses déclarations émises par des activistes, programmateurs et d’utilisateurs de Twitter, Reddit et TikTok. Parmi ces déclarations, certaines accusaient les Avengers de la franchise Marvel ou encore le Gouverneur Greg Abbot à l'origine de la législation, quand d'autres se contentaient de copier l'intégralité du scénario du film d'animation Bee Movie de 2007.

Pour massifier les effets, le développeur Sean Black expliquait au New York Times avoir développé un script générant automatiquement de faux signalements vers le site prolifewhistleblower.com. Après que le site a tenté en vain de le bloquer, l'hacktiviste a diffusé un raccourci permettant à toute personne possédant un iPhone ou un iPad de créer automatiquement de faux rapports à l'aide d'un code postal texan généré de manière aléatoire. D'après ses déclarations, plus de 7 200 personnes auraient cliqué sur son script le jour de sa publication, conduisant ainsi la plateforme à régulièrement saturer.