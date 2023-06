Zéro carbone, ingrédients naturels, 100 % compensés... Quelles valeurs les consommateurs accordent-ils à toutes ces mentions plus ou moins bidon ?

Face à des consommateurs de plus en plus exigeants, les entreprises sont sommées de s'engager et d'assumer leur rôle sociétal. Si certaines s’efforcent de jouer le jeu, d'autres succombent à la tentation du greenwashing, dit aussi écoblanchiment. Dans ce contexte de surenchère verte, Goodvest, solution d'investissement pour l'environnement, a sondé* les Français pour évaluer leurs perceptions à l’égard du greenwashing. Constat : la majorité d’entre eux pensent que les entreprises les induisent en erreur quant à leurs engagements environnementaux.

7 Français sur 10 se méfient des entreprises « engagées »

En effet, 75 % des Français se disent méfiants à l’égard des promesses écologiques des entreprises. Pire, 70 % déclarent que cela ne les incite « pas du tout » à se tourner vers leurs offres de produits et services et seuls 16 % estiment que les promesses environnementales relèvent d’un véritable engagement. Ces dernières sont perçues comme opportunistes par 25 % des consommateurs et 50 % les considèrent comme des « éléments de marketing » . Enfin, 9 % les voient tout simplement comme de la publicité mensongère. La cause du scepticisme des consommateurs tient dans le manque de crédibilité apporté aux entreprises, qui pour 2 tiers des Français (61 %) n’ont jamais apporté la moindre preuve concrète de leur action écologique.

Greenwashing : la finance, présumée coupable

Si l’incrédulité est globale, certains secteurs sont néanmoins davantage pointés du doigt. En haut de la liste, la finance, qui ne recueille la confiance que de 4 % des Français. À 41 %, les sondés expriment également une forte défiance envers les promesses écoresponsables des acteurs financiers. À peine moins épargnés, l’automobile et le transport sont également perçus par définition comme polluants et s’attirent la méfiance de respectivement 37 % et 31 % des personnes interrogées. La mode est également citée par 29 % des Français. Un chiffre qui atteint même 30 % chez les 18-34 ans, pourtant l’une des principales cibles du secteur de l’habillement.

L’alimentaire, un marché ambivalent

Le cas du secteur alimentaire est plus complexe : il est le secteur en qui les Français ont le plus confiance mais aussi un de ceux qui focalisent le plus de soupçons. Bien qu’empêtré dans de nombreux scandales, le secteur conserve ses labels reconnus et plébiscités, dont les produits bios sont les « happy few ». En effet, le pourcentage de personnes consommant du bio au moins une fois par mois a doublé en 15 ans, passant de 37 % à 65 %.

Une demande d'encadrement accrue

Pour 72 % des Français, une régulation poussée des promesses écologiques des entreprises est nécessaire. A leurs yeux, cette régulation devrait incomber aux pouvoirs publics : aux autorités françaises pour 40% d'entre eux, et à l’Union européenne pour 21%. Toutefois, 30 % des Français considèrent que c'est aux entreprises d’assurer cette régulation.

Méthodologie : ce sondage a été mené auprès de 1 000 Français (18-65 ans) du 21 au 27 avril 2023 avec Poll&Roll.