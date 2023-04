Les Français s'ennuient-ils au bureau ? La réponse est sans appel : c'est oui pour 76 % d'entre eux. Manque d'intérêt, inutilité, lassitude... Les raisons sont multiples et la tendance enfle.

Grande Démission, quiet quitting, conscious quitting… Rien ne va pas plus dans le rapport à l'emploi. Depuis 2019, QAPA (solution digitale Adecco) questionne les Français sur leur moral au travail. Des enquêtes qui font malheureusement état d'une ambiance de plus en plus morose. Et le dernier sondage publié début avril ne fait pas exception.

L'ennui au travail, une bombe à retardement ?

Les Français ne voient pas la vie (au travail) en rose. Non seulement l’ennui les gagne, mais le manque d’intérêt aussi. Ainsi, plus de 76 % estiment avoir un travail ennuyeux (5 points de plus qu’en 2022 et 13 points de plus qu’en 2019) et seuls 56 % trouvent leur profession utile (contre 68 % en 2022 et 71 % en 2019). Ce constat plonge une majorité de Français dans une profonde insatisfaction, puisque 63 % avouent vivre difficilement cet ennui et ce manque d’intérêt au travail, une proportion en hausse depuis 3 ans passant de 45 % à 56 %.

Un état de moins en moins caché

Contrairement aux années précédentes, de plus en plus de Français déclarent afficher clairement leur lassitude sur leur lieu de travail, même s’ils restent encore minoritaires. Ils sont en effet plus de 21 % en 2023 contre, 9 % en 2022 et 10 % en 2019. Même constat pour les 52 % de personnes interrogées qui avouent en 2023 ne plus du tout faire semblant d’avoir un travail passionnant, alors que cette catégorie ne représentait que 31 % en 2022 et 38 % en 2019. Et si en 2022, ils n'étaient que 55 % à oser déclarer ouvertement à leur manager qu’ils s’ennuyaient au travail, ils sont désormais 68 % à l'assumer ouvertement.

Télétravail ou bureau, on s'ennuie en équipe

Un sentiment d’ennui au travail qui semble généralisé. En effet, 78 % des Français déclarent avoir le sentiment que leurs collègues éprouvent également de la lassitude. Un désœuvrement qui était déjà sensible en 2022 avec 72 % et en 2019 avec 69 %. Et entre l’ennui et le salaire, les Français ont fait leur choix. Plus de 56 % préfèrent largement ne pas s’ennuyer au travail quitte à avoir un salaire plus bas. Un chiffre qui dépasse celui de 2019 alors de 54 % et qui était redescendu à 49 % l’année dernière.

Enfin, l'enquête révèle que le lieu de travail n’impacte pas la motivation : les Français sont plus de 79 % à avouer s’ennuyer en étant en télétravail, soit 17 points de plus qu’en 2022. Dans le détail, 32 % s’ennuient autant en présentiel qu’en distanciel, et 47 % beaucoup plus.

Méthodologie : enquête réalisée auprès de 2 054 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 000 personnes en France) entre le 21 et le 28 mars 2023.