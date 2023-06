Changer de job, doubler sa rémunération, se rendre compte que chaque employé a le même salaire que le PDG. C'est ce qui est arrivé à Carlota Ganduxe Icart lorsqu'elle a intégré SafetyWing.

Après avoir plus de 10 ans dans le marketing, Carlota Ganduxe Icart s'était habituée aux négociations salariales douloureuses et au sentiment désagréable que ses collègues masculins gagnaient probablement plus. Un sentiment confirmé quand elle a découvert que son petit ami de l'époque gagnait plus qu'elle alors qu'il occupait le même poste. Tout change en 2022, explique Wired, lorsque Carlota intègre SafetyWing : dans cette start-up, elle touche la même chose que le PDG. Mais aussi que le graphiste, le directeur financier, le rédacteur de contenu, et l'ingénieur logiciel... Une décision surprenante si on se fie à l'étude de l'Economic Policy Institute qui rapporte que les écarts de rémunération entre salariés et patrons américains n'ont jamais été aussi élevés depuis 1965.

L'égalité salariale du PDG aux salariés

Chez SafetyWing, l'ensemble de l'équipe (68 personnes) pratique le télétravail. Répartis dans 60 pays (Indonésie, Thaïlande, Canada, Suisse, Mexique, Hongrie, Slovénie...), tous gagnent le même salaire. Une stratégie à rebours des pratiques de certaines entreprises qui, face à la généralisation du télétravail, rémunèrent leurs salariés en fonction de leur localisation. Mais est-il normal d'indexer le salaire sur le lieu de résidence ? Pour Sondre Rasch, cofondateur et PDG de SafetyWing, la réponse est non. « Il y a des débat animés dans les grandes entreprises sur les salaires en fonction de la géographie. (...) Les gens contrent souvent avec des arguments sur les différents coûts de la vie, mais en termes simples, est-il juste de payer un salaire inférieur à quelqu'un qui vit dans un autre pays où une autre ville ? Non. » En outre, alors que la commission européenne vient d'adopter une nouvelle loi sur la transparence pour mettre fin aux discriminations salariales de genre, le fonctionnement de SafetyWing répond dans le même temps au problème de la parité femme-homme.

L'équité salariale renforce l'engagement des équipes

Alors que « quiet quitting » et « quick quitting » s'installent, l'équité salariale renforcerait selon Carlota la cohésion et l'engagement : « Chaque employé se concentre sur l'examen et l'ajustement réguliers des objectifs personnels et de l'entreprise. Lorsque SafetyWing atteint un jalon de revenus convenu à l'avance, tous les employés voient la même augmentation de salaire toucher leur compte bancaire. » Des hausses significatives comme en témoigne son collègue Salazar, qui a connu plusieurs augmentations depuis son arrivée dans la startup : « (...) quelque chose comme 10 % à chaque fois ». Il ajoute : « Célébrer ce succès avec d'autres collègues, plutôt qu'à huis clos avec des personnes extérieures à l'entreprise, est très motivant. » Des témoignages qui corroborent les conclusions de plusieurs études qui ont montré que la transparence et l'équité salariale améliorent l'engagement, la motivation et la productivité des employés. Une égalité qui permet en outre de limiter le turn-over, puisque selon Sondre Rasch, SafetyWing a enregistré un taux de rétention de 97 % au cours des cinq dernières années.