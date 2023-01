Après les M&M's, c'est la Xbox qui se retrouve dans le collimateur des conservateurs américains. En cause : les efforts de la marque pour rendre la console plus verte.

La droite conservatrice américaine serait-elle en manque d'inspiration ? Si l'on se fie aux dernières récriminations de la chaîne Fox News, il semblerait que oui. Après les accusations de « wokisme » à l'encontre de la marque M&M'S, c'est au tour de la Xbox de s'attirer les foudres des conservateurs.

Les conservateurs américains en croisade contre Xbox

En janvier, Xbox a annoncé avoir effectué des mises à jour « mineures » afin de réduire son impact environnemental. « Être conscient du carbone signifie réduire l'empreinte carbone en optimisant les mises à jour et les téléchargements pour qu'ils s'exécutent à un moment où la console peut utiliser le plus d'énergie renouvelable », a indiqué la marque sur son blog. Il n'en fallait pas plus pour que de nombreuses voix conservatrices y voient les effets de la culture « woke » .

Lors d'un échange au sujet de la polémique M&M's, Ainsley Earhardt, co-animateur de Fox and Friends, a déclaré : « Je veux dire, c'est fou ce qu'ils font, mais nous comprenons ce que c'est. Ce n'est pas que cela va réellement compenser les émissions, le niveau de réduction est infinitésimal. Ils essaient de recruter vos enfants dans la politique climatique à un âge plus précoce. »

Une guerre culturelle sans fin

D'autres conservateurs, eux aussi vent debout contre la « brigade éveillée », n'ont pas tardé à s'engouffrer dans la brèche. C'est le cas de l'America's Foundation, qui n'a pas hésité à relayer un article du média de droite TheBlaze affirmant que « la Xbox obligera les joueurs à s'éteindre pour lutter contre le changement climatique ». Un article mensonger puisque Xbox a indiqué que les utilisateurs pourraient revenir en arrière et modifier les paramètres à tout moment s'ils le souhaitent.

Un article également partagé par le sénateur Ted Cruz accompagné du message suivant : « D'abord les cuisinières à gaz, puis votre café, maintenant ils visent votre Xbox ». Ou encore par le républicain Troy Nehls qui a twitté : « Ils veulent prendre vos armes. Ils veulent prendre vos réchauds à gaz. Et maintenant, ils veulent prendre votre Xbox. Et après ? »

Le contributeur Marc Thiessen de Fox News n'a pas hésité à hurler lors de l'émission d'actualités et de débats Outnumbered : « Ils veulent vous dire comment vivre votre vie. Vous dire "Non, tu ne conduiras pas un camion énergivore et non, tu n'auras pas de cuisinière à gaz, tu auras une cuisinière électrique". Parce que tous les immeubles de New York ne peuvent plus avoir de gaz, n'est-ce pas ? Ce truc est en train de se produire. Si les radicaux du climat veulent s'aliéner la génération Z, la meilleure façon de le faire est de leur retirer leur Xbox ! »