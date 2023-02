Travail : 2 seniors sur 5 peinent à trouver un poste correspondant à leur niveau d'expérience.

La très contestée réforme des retraites relance depuis plusieurs semaines les discussions autour de la place des seniors en entreprise et sur le marché de l’emploi. Comment les seniors vivent-ils le monde du travail en France ? Quelles sont leurs demandes et leurs frustrations ? Glassdoor, acteur mondial de la recherche d'informations sur les emplois et les entreprises, dresse un état des lieux.

Les seniors face à la recherche d’emploi

Interrogés sur les plus grandes difficultés éprouvées lors de leur recherche d’emploi (1), 40 % des plus de 55 ans déclarent peiner à trouver un poste correspondant à leur niveau d’expérience et de compétences. Un obstacle non négligeable lorsque l’on sait que les travailleurs seront amenés à travailler de plus en plus longtemps. De surcroît, 26 % déclarent trouver difficile d’obtenir une réponse à leurs candidatures.

Parmi les autres obstacles rencontrés, 34 % des sondés ont des difficultés à trouver un poste dont le salaire répond au coût de la vie, et 30 % sont préoccupés par leur potentiel de rémunération, qu’ils trouvent difficile à évaluer. Enfin, 28 % des plus de 55 ans déplorent de ne pas connaître le salaire correspondant aux postes pour lesquels ils postulent. Une frustration également partagée en proportion similaire par les autres tranches d’âge interrogées selon l'étude.

Les seniors connaissent leur valeur : quid des entreprises ?

Une autre étude (2) Glassdoor révèle que 82 % des plus de 55 ans estiment mériter une augmentation. Parmi eux, 59 % des plus de 55 ans déclarent que leur salaire est resté le même dans les douze mois précédant l’enquête, et 2 % déclarent l’avoir vu baisser. Chiffre encourageant : 79 % des seniors ayant demandé une augmentation dans les douze mois précédant le sondage l’ont obtenue. Seul bémol : on relève que 47 % l’ont jugée insuffisante. Par rapport à leur capacité de négociation, 58 % font confiance à leur aptitude à réclamer une hausse de leur salaire tandis que 28 % demeurent indécis sur la question. Enfin, seuls 33 % des séniors estiment être payés à leur juste valeur. Pour 45 % des seniors consultés, un nouveau poste serait la seule manière pour eux d’augmenter leurs revenus.

L'âgisme en entreprise : encore un long chemin à parcourir

Une enquête (3) menée par Glassdoor en 2019 avait déjà révélé que 29 % des interrogés de tous âges avaient été témoins ou victimes d’âgisme en entreprise en France. C’est plus qu’en Allemagne (22 %) mais moins qu’au Royaume-Uni (39 %) et aux États-Unis (45 %). Tous pays confondus, un peu plus d'un tiers des employés (34 %) ont été témoins ou victimes de discrimination fondée sur l'âge au travail. Une réalité qui représente une perte pour les entreprises selon Lauren Thomas, économiste France chez Glassdoor : « Les employeurs doivent saisir les opportunités qu'offre une main-d'œuvre plus âgée et en faire un atout concurrentiel. En adoptant une approche plus stratégique, en continuant d’intégrer l'apprentissage tout au long de la vie et en luttant contre certaines attitudes, une meilleure intégration des seniors est possible et peut apporter de réels dividendes : pas seulement du point de vue des affaires, mais aussi en contribuant à l’intelligence multigénérationnelle des équipes, auxquelles les seniors peuvent apporter recul, sagesse, mentorat, et une vision à plus long terme du secteur dans lequel ils opèrent. »

(1) Étude OnePoll pour Glassdoor menée entre le 14 et le 26 avril 2022 auprès de 2000 répondants dont 144 personnes âgées de plus de 55 ans. Les pourcentages indiqués concernent uniquement les répondants de cette tranche d’âge.

(2) Étude OnePoll pour Glassdoor menée entre le 11 et le 18 février 2022 auprès de 1000 répondants dont 81 âgés de 55 ans et plus. Les pourcentages indiqués concernent uniquement les répondants de cette tranche d’âge.

(3) Étude Diversity and Inclusion réalisée pour Glassdoor aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne par The Harris Poll du 29 au 31 juillet 2019 auprès de 5 241 adultes âgés de 18 ans et plus.