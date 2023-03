Alors que ChatGPT crée la controverse dans l'éducation, une étude révèle que les élèves français comptent sur les nouvelles technologies pour réussir leur scolarité.

En intégrant de nouveaux outils numériques, la crise sanitaire a modifié les habitudes d’apprentissage et les élèves ne semblent pas prêts à revenir en arrière. Au contraire, ils comptent désormais sur les avancés technologiques tels que l’IA ou le métavers pour opérer une révolution numérique à l’école.

Les élèves prêts à adopter l'IA

Selon une étude menée par GoStudent (EdTech), près d’un jeune sur deux âgé de 14 à 16 ans en France (48 %) pense que l'éducation aura évolué grâce à l’intelligence artificielle d’ici 2050. C'est l'un des taux les plus élevés en Europe, où la moyenne est de 44 %, soit considérablement au-dessus de certains pays comme l’Italie où seulement 20 % des élèves sont de cet avis. À plus court terme, 57 % des élèves de 14 à 16 ans affirment qu’ils aimeraient que leur école utilise davantage l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années.

Plus d’interactivité et des cours davantage personnalisés, c’est ce que semble rechercher la GenZ. Les sondés affirment à 74 % que la technologie rendrait l’apprentissage plus facile et aimeraient à 75 % que leur école intègre davantage de nouvelles technologies dans leur scolarité. Au-delà du côté ludique, pour ceux qui ont déjà entendu parler du métavers, 6 jeunes sur 10 pensent qu’apprendre dans un monde virtuel serait même plus efficace (58 %).

Apprendre dans le métavers

Que les parents se rassurent. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce nouvel univers virtuel attire aussi les jeunes pour sa dimension éducative. L’étude révèle ainsi que 80 % des jeunes de 14 à 16 ans voient dans cette technologie quasiment autant de potentiel pour apprendre que pour jouer à des jeux vidéo (84 %). Une adhésion moins forte du côté des parents qui sont 64 % à se prononcer en faveur de l'adoption du métavers dans l'éducation (contre 78 % en Espagne) se classant ainsi parmi les derniers.

Enfin, alors que 40 % des enfants interrogés estiment que le métavers remplacera la salle de classe telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'étude révèle que seuls 8 % utilisent l’IA pour apprendre à l'école aujourd'hui. En outre, seulement 45 % des élèves en France considèrent que leurs professeurs sont suffisamment entraînés et les encouragent à apprendre avec la technologie.

Méthodologie : GoStudent a interrogé un panel représentatif de 6147 parents et 6147 enfants âgés de 10 à 16 ans (soit un total de 12 294 participants) en Autriche, Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni, en partenariat avec l’agence de recherche Opinium. En France, 1000 parents et 1000 enfants ont été interrogés entre le 28 octobre et le 21 novembre 2022.