Presque. C'est bluffant. Démonstration.

À quel point une intelligence artificielle est-elle capable de concevoir un jeu vidéo ? Le développeur Jussi-Petteri Kemppainen a voulu en avoir le cœur net. Ce programmeur finlandais, qui a travaillé près de vingt ans dans l’industrie du gaming, a élaboré un prototype de jeu d’aventure dit de « point and click » (pointer et cliquer) en grande partie grâce à l’intelligence artificielle. Le personnage et le décor ont été créés avec Midjourney et Stable Diffusion, deux IA capables de créer des images à partir d’une simple description.

Sur son blog, il détaille sa démarche. Il dit avoir travaillé seulement 33 heures sur ce prototype, et avoir gagné environ 5 jours de travail par rapport à un procédé sans IA.

L’importance du prompt

La partie décor a été assez facile à réaliser, explique Jussi-Petteri Kemppainen, car il s’agit d’images en 2D. En revanche, le personnage en 3D lui a donné davantage de difficultés. Le programmeur a dû ajuster le prompt – le court texte donné à l’intelligence artificielle pour lui permettre de générer une image, en procédant à plusieurs essais. Dans un autre article de blog, le développeur insiste sur l’importance de trouver les mots justes pour créer des images intéressantes. « Même si une image peut être générée à partir d'un simple enchaînement de mots, la disposition des mots est un art en soi. Il est très important de trouver la formulation parfaite. Une légère modification peut aboutir à une image complètement différente. »

Précisons qu’il ne s’agit pas d’un procédé entièrement automatique. L’ingénieur est intervenu à plusieurs reprises. Il a dû par exemple décomposer « à la main » les différentes parties du corps du personnage pour pouvoir l’animer ensuite.

Cette expérimentation se veut révélatrice du chamboulement que représentent les IA génératives pour le monde du jeu vidéo. « Le résultat final n’est pas parfait, loin de là. Les gros plans du personnage ne sont pas géniaux. Il est difficile d’obtenir exactement le décor que l’on veut, les résultats sont très aléatoires. Mais si vous acceptez les défauts de l'IA et que vous les contournez, il est parfaitement possible de créer un jeu complet en utilisant l'IA en tant que collaborateur. Cela permet de créer des jeux qui, autrement, n'auraient pas été réalisés en raison de contraintes budgétaires ou de temps, c'est certain ! », écrit-il sur son blog.

Agacement et émerveillement

Ce n’est pas la première expérimentation de jeu vidéo réalisée en partie grâce à une intelligence artificielle de ce type. AI Dungeon – un jeu de rôle en ligne uniquement basé sur le texte – permet de coécrire une aventure avec une intelligence artificielle. Le studio Latitude qui a lancé ce jeu en 2019 utilise une IA similaire à GPT-3. Celle-ci ne produit pas des images à la chaîne comme celles utilisées par Jussi-Petteri Kemppainen, mais du texte. L’expérience ressemble au livre dont vous êtes le héros version plus participatif (et étrange). Peu importe ce que vous écrivez, AI Dungeon parviendra toujours à rebondir. Le jeu a créé une communauté d'aficionados qui se réunit sur Discord et Reddit pour partager leurs meilleurs scénarios.

Dans le milieu du gaming, l’arrivée de ces IA créatives suscite autant d’émerveillements que d’inquiétudes. Plusieurs artistes 3D « classiques » s’agacent notamment de voir leur travail pillé et leur style copié par ces programmes informatiques qui sont nourris avec des images existantes pour pouvoir en produire de nouvelles.