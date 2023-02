Les dirigeants d’entreprise sont de plus en plus nombreux à intégrer personnellement les réseaux sociaux dans leur stratégie de communication. Mais qui s'exprime et à propos de quoi ?

Après un an de collecte et d’analyse des données liées à l’influence de ces dirigeants, retour sur l'activité des CEO du CAC 40 sur leurs réseaux professionnels grâce au rapport AmazingContent du Social Hub.

CEO du CAC 40 sur les réseaux : une présence attendue

Et ils le savent. D'ailleurs, 85 % des CEO du CAC 40 ont pris la parole sur les réseaux sociaux en 2022, et 70 % ont publié au moins une fois sur LinkedIn. L'absence de 15 % d'entre eux représente un réel manque à gagner pour la réputation de leur entreprise et l’ensemble des enjeux qui y sont liés : « Je pense que le coût de l’inaction est considérable parce que ne rien faire c’est se priver d’un canal d’expression direct, plutôt libre, c’est donc aussi se priver d’un public. Et je pense qu’en communication de crise, c’est juste une faute. Ce n’est pas en communication de crise qu’on va s’inventer porte-parole sur les réseaux sociaux », souligne Pascale Barillot, experte en communication des dirigeants et déléguée générale de l’association Communication Publique.

Sur l’ensemble de l’année 2022, les CEO du CAC 40 ont, en moyenne, augmenté la taille de leurs communautés de 56 %, soit un demi-million d’abonnés supplémentaires au total. Leurs communautés sont également de plus en plus engagées : entre janvier et décembre 2022, les publications des CEO du CAC 40 ont généré en moyenne 29 % de réactions supplémentaires.

Des CEO de plus en plus suivis

Parmi les 40 CEO étudiés, 9 ont vu leur communauté doubler, ou plus, en un an :

Christel Heydemann - Orange : + 45 762 abonnés soit + 193 %

- Orange : + 45 762 abonnés soit + 193 % Antoine de Saint-Affrique - Danone : + 5 298 abonnés soit + 181 %

- Danone : + 5 298 abonnés soit + 181 % Jean-Marc Chéry - STMicroelectronics : + 1 343 abonnés soit + 155 %

- STMicroelectronics : + 1 343 abonnés soit + 155 % Benoît Bazin - Saint-Gobain : + 11 271 abonnés soit + 119 %

- Saint-Gobain : + 11 271 abonnés soit + 119 % Nicolas Hieronimus - L’Oréal : + 37 803 abonnés soit + 118 %

- L’Oréal : + 37 803 abonnés soit + 118 % Catherine MacGregor - Engie : + 30 997 abonnés soit + 109 %

- Engie : + 30 997 abonnés soit + 109 % Jean-Marie Tritant - Unibail-Rodamco : + 1 893 abonnés soit + 106 %

- Unibail-Rodamco : + 1 893 abonnés soit + 106 % Florent Menegaux - Michelin : + 4 786 abonnés soit +104 %

- Michelin : + 4 786 abonnés soit +104 % Henri Poupart-Lafarge - Alstom : + 8 184 abonnés soit +101 %

Christel Heydemann : couronnée sur les réseaux sociaux

Lorsque Christel Heydemann prend la tête d’Orange en avril 2022, elle s’empare des rênes de l’une des entreprises les plus engageantes sur les réseaux. En effet, en 2021, ses dirigeants se sont imposés à la troisième place des Comex les plus influents du SBF 120. De plus, l’ancienne CEO de Schneider Electric France succède à l’un des dirigeants les plus emblématiques sur les réseaux. Lors de son départ, Stéphane Richard comptabilisait plus de 108 000 abonnés cumulés sur ses comptes LinkedIn et Twitter.

Parmi tous les défis qui attendaient la nouvelle Directrice Générale, le développement de son influence numérique figurait donc probablement en bonne position. Un an plus tard, le bilan est sans appel : défi relevé pour la dirigeante qui se positionne dès son arrivée parmi les plus influentes du CAC 40. Grâce à une communication régulière, Christel Heydemann parvient à fédérer l’ensemble des parties prenantes d’Orange et voit sa communauté se multiplier quasiment par 3 en un an, passant de 23 764 à 69 526 abonnés. Sur LinkedIn, sa communauté (53 683 abonnés) dépasse même désormais celle de Stéphane Richard (29 668 abonnés).

Hashtags : quels sujets provoquent le plus de réactions ?

Les hashtags corporate

#Renaulution (Renault) : 2 502 engagements/publication en moyenne

#CreateTheBeautyThatMovesTheWorld (L’Oréal) : 1 888 engagements/publication en moyenne

#TeamAlstom (Alstom) : 1 406 engagements/publication en moyenne

#GetTheFutureYouWant (Capgemini) : 653 engagements/publication en moyenne

#TheFutureIsYou (Société Générale) : 648 engagements/publication en moyenne

Le développement durable et la transition énergétique

#EnergyTransition : 941 engagements/publication en moyenne

#Energie : 712 engagements/publication en moyenne

#Sustainability : 701 engagements/publication en moyenne

#Energy : 603 engagements/publication en moyenne

#NetZero : 443 engagements/publication en moyenne

L’innovation et les nouvelles technologies

#Innovation : 670 engagements/publication en moyenne

#Metaverse : 590 engagements/publication en moyenne

#Data : 465 engagements/publication en moyenne

#AI : 359 engagements/publication en moyenne

Top 3 des CEO du CAC 40 les plus influents en 2022

Aiman Ezzat, Capgemini - Score d’Influence : 172 268 (+ 65 % par rapport à 2021)

CEO le plus influent et le plus actif du CAC 40 avec en moyenne près d’une publication tous les 2 jours sur LinkedIn et Twitter, Aiman Ezzat communique essentiellement autour des enjeux d’innovation et de développement durable de l’entreprise. Il met également en avant ses engagements en matière d’inclusivité, promeut les actions sociétales du groupe et célèbre tous les grands évènements culturels des pays où il est implanté.

Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electric - Score d’Influence : 115 983 (+ 15 % par rapport à 2021)

Jean-Pascal Tricoire confirme son statut de dirigeant parmi les plus influents en s’imposant à la deuxième place de ce classement. Bien que très corporate, sa communication se distingue de celle de ses pairs grâce à l’utilisation régulière de photos et de vidéos, qui semblent parfois prises sur le vif, à travers lesquelles le PDG de Schneider Electric documente son quotidien de dirigeant et valorise les actions de son entreprise.

Luca de Meo, Renault - Score d’Influence : 102 322 (+ 22 % par rapport à 2021)

Contrairement à Aiman Ezzat et Jean-Pascal Tricoire, Luca de Meo ne fait pas partie des dirigeants les plus actifs sur les réseaux sociaux. Néanmoins, le CEO du groupe Renault s’impose dans le peloton de tête des leaders les plus influents du CAC 40 grâce à une communication régulière sur LinkedIn (une publication par semaine en moyenne) qui fait la part belle à la #Renaulution. Une stratégie globale de transformation du groupe, lancée en 2021 « pour restaurer sa compétitivité et augmenter ses performances de manière durable. »

Les publications les plus engageantes

LinkedIn : Christel Heydemann, Orange

Publiée en avril 2022, cette publication de Christel Heydemann célèbre son premier jour en tant que CEO du groupe Orange. Une publication dans laquelle la nouvelle Directrice Générale s’adresse, en anglais, à l’ensemble des salariés du groupe à travers le monde. Court mais enthousiaste, sans grand discours mais avec beaucoup d’émotion, accompagné d'un visuel sobre, ce post a stimulé l’engagement.

Twitter : Patrick Pouyanné, TotalEnergies

Patrick Pouyanné intervient en octobre 2022 dans un contexte de grève des ouvriers des raffineries et des dépôts de carburant. Le groupe TotalEnergies est alors vivement critiqué dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux et la rémunération de son PDG revient régulièrement dans les débats : alors que les grévistes réclament une meilleure rémunération, Patrick Pouyanné aurait augmenté la sienne de 52 % entre 2020 et 2021. Le CEO répond finalement à ces accusations sur Twitter en affichant l’évolution de sa rémunération depuis 2017 et justifie l’augmentation qui lui est reprochée par l’amputation volontaire et naturelle de ses revenus en 2020 face à la crise du Covid-19. Un tweet qui sera repris et commenté dans tous les grands médias et qui lui aurait valu de gagner plus de 5000 abonnés sur chacune des plateformes.