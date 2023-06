Le catporn a un nouveau visage : les vidéos de toilettage sur YouTube.

Il semblerait que notre passion pour les petits animaux domestiques ait trouvé un nouveau conduit d'expression. Après les avoir habillés de vêtements Shein, abreuvés de vins pétillant et emmenés au restau, les réseaux ont une nouvelle toquade : documenter en long, en large et en travers les toilettages d'animaux à la fourrure aussi volumineuse qu'emmêlée. L'occasion de se rincer l’œil d'un before-after (avant-après) tout à fait satisfaisant.

Le glow up des chats neurasthéniques

Il suffit d'avoir malencontreusement cliqué, tard dans la nuit alors que la chaleur nous étouffe, sur des vidéos montrant sauvetages de chatons malingres et dressages de chiens dodus pour se retrouver aspiré par un vortex d'un type nouveau : les vidéos de grooming (toilettage) de chats et chiens disponibles sur YouTube.

Comme pour tous les nouveaux formats populaires, ces vidéos à mi-chemin entre le lol cat et l'ASMR froufrouteux sont hautement scriptées, répondant à des codes précis. Un chat un peu timoré et/ou effrayé est extrait à contrecœur de son panier, et déposé délicatement sur une table, après avoir été amadoué et apaisé à coups de caresses. Après avoir passé une main experte dans sa fourrure, le toiletteur dresse un rapide état des lieux des dégâts. Vient ensuite le moment de couper amoureusement les boules de poils indémêlables avant de déposer l'animal dans une bassine d'eau tiède. C'est l'heure du shampoing. Disons-le, c'est de loin le moment le plus amusant, l'instant où le chat fier et duveteux se voit transformé en pauvre chose amaigrie et dégoulinante. Alors qu'il ne ressemble plus qu'à un vieux rat, le chat est doucement malaxé et rincé. Une à une, ses pattes sont essorées, ses oreilles frottées. Après avoir été égoutté, le chat est coiffé à l'aide d'un sèche-cheveux, sa fourrure ratiboisée, ses griffes coupées. L’animal est parfois agrémenté d'une sorte de coiffe censée faciliter la coupe. Après leur arrivée chez le toiletteur, le volume des chats est parfois divisé par trois, et c'est ce que nous sommes venus voir. Un chat adulte désormais affublé d'une coupe au bol.

Pourquoi cette passion pour le relooking félin ?

Partagées sur des chaînes françaises, japonaises ou américaines, les vidéos de toilettages de petits chats et chiens cumulent les centaines de milliers – parfois les millions – de vues. Sur des chaînes YouTube comme Groom House ou Tosa Bebe Pet, des chats persans mélancoliques et chiots joueurs se succèdent devant la caméra. En plus d'être parfaitement relaxantes à regarder, ces vidéos, qui durent généralement entre trois et cinq minutes, viennent satisfaire deux pulsions contemporaines bien spécifiques : l'envie de voir des choses (maisons, voitures...) se faire nettoyer, et celle de voir des personnes se faire relooker. Les vidéos de toilettage d’animaux s'insèrent à un carrefour bien précis, à la jonction entre l'émission de télé-réalité type Pimp My Ride, les vidéos Youtube dédiées au ménage et la scène iconique des romcoms ou l'héroïne subit une transformation physique incroyable en retirant ses lunettes.