Un flot infini d’e-mails, des notifications qui s’empilent, mèmes et GIFs à gogo… Quelles sont les habitudes les plus détestées ?

Depuis l'extension du télétravail, les e-mails occupent une part croissante de nos échanges, un mode de communication qui peut s'avérer nuisible à la qualité des relations professionnelles. Quelles sont donc les bonnes pratiques ? Et les plus détestées ?

3 heures par jour passées à lire des e-mails

Selon une enquête LiveCareer menée en ligne, près de la moitié des interrogés considèrent les mails comme leur moyen de communication favori. En effet, seuls 7 % des sondés lui préfèrent encore la communication en personne. Un mode d'échange chronophage, puisque 40 % des travailleurs passent en moyenne 2 à 3 heures par jour à consulter et répondre à leurs mails. Plus surprenant, 84 % d'entre eux déclarent consulter leur boîte mail en dehors des horaires de travail (plusieurs fois par jour pour 49 %). Selon les données de LiveCareer, en travaillant environ 260 jours par an, 4 employés sur 10 passent environ entre trois semaines et un mois par an à traiter leurs mails.

« Désolé de me répéter, mais... »

Si politesse et cordialité sont généralement plébiscitées (80 % des sondés apprécient d'être appelés par leur prénom via e-mail), de nombreuses formules de politesse semblent particulièrement urticantes. Parmi les plus honnies : « Je ne sais pas si tu as vu mon dernier mail », « Désolé de me répéter, mais », « Pour reprendre ce que j’ai dit dans mon dernier mail », « Au sujet de notre discussion », ou encore « Discutons de ça en personne. » Des phrases considérées comme passives-agressives, souvent interprétées comme un reproche.

L'étiquette des GIFs et des mèmes

Pour éviter de passer pour un boomer, mieux vaut tirer une croix sur les GIFs, considérés par 74 % des participants comme démodés (77 % estiment d'ailleurs que c’est un « truc de vieux » ). À proscrire également : les mèmes. Pour plus de 8 sondés sur 10, ils manqueraient de professionnalisme. En revanche, 78 % déclarent apprécier l'utilisation d'émojis, qui leur permettent de mieux comprendre leur interlocuteur. Concernant le temps de réponse, un délai de trois à six heures (39 % ) est considéré comme normal. Parmi les habitudes agaçantes relevées : l'envoi de plusieurs mails courts alors qu’un seul aurait suffi, le partage de liens vers des sites qui ne fonctionnent pas, les messages envoyés lors de la pause déjeuner et les réponses monosyllabiques.