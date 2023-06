Le frisson de l'aventure vous manque ? Ces 4 sites vous feront voyager en direct de votre canapé

Cliquez ici pour partir en balade absolument partout où vous voulez, quand vous voulez.

Faire claquer vos talons dans les rues de New York, rouler la nuit dans la campagne enneigée autour d'Oslo, méditer à la fenêtre fleurie d'une maison thaïlandaise et gravir l'Everest... C'est possible, et sans avoir à bouger de votre salon.

Drive & Listen : rouler dans les plus belles villes du monde au son d'une radio locale

Grâce à Drive & Listen, il est possible d'entreprendre un road trip sans fin depuis chez vous. Vous roulerez de jour comme de nuit dans les rues de Moscou, Singapour ou Tel Aviv, et au son des radios locales, s'il vous plaît. Vous sillonnez les routes d'Oslo en écoutant Abba, vous grimperez le long du pont du Bosphore en écoutant un bulletin d'information en arabe, vous découvrirez les rues colorées de Séoul au son d'un tube K-pop... En option : pour un voyage plus introspectif, il est possible d'éteindre la radio et de rouler en silence, en coupant même les bruits de la route.

WindowSwap : rêvasser à la fenêtre d'inconnus au bout du monde

Un fenêtre ouverte, quelque part dans le monde… WindowSwap permet en quelques secondes de vous transporter de la fenêtre de Lok à Heathmont en Australie à celle de Gingerbunny à Bangalore en Inde. Et si vous avez de la chance, vous aurez peut-être l'occasion de tomber sur la fenêtre de Emjem à Glasgow en Écosse, et d'apercevoir son petit chat gris bailler paresseusement, lové dans un panier en osier près de la fenêtre.

City Walks, pour se perdre à pied dans le dédale des rues

Rawalpindi au Pakistan, Vilnius en Lituanie, Vientiane au Laos ou Cracovie en Pologne... Grâce au menu déroulant de City Walks, atterrissez où bon vous semble, des rues ensoleillées de Lisbonne aux boulevards pluvieux de Londres. En bonus : cocher l'option « Villes durant le Covid » pour déambuler dans des espaces déserts dans le plus grand des calmes.

Mount Everest 3D : gravir le Mont Everest sans avoir à risquer sa vie

Grimper 8 849 mètres pour atteindre le sommet de l'Everest vous a toujours semblé appétissant, néanmoins vous êtes peu en forme et vous détestez transpirer ? Pas de problème, Mount Everest 3D vous emmène en haut du plus haut au sommet du globe, en distillant au passage de précieuses informations sur les points d'étape et les possibilités de treks environnants.