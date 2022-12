Les jeux télévisés ne sont pas morts, ils cartonnent encore… sur YouTube

Et si les successeurs de Vincent Lagaf n'étaient autres que Squeezie et Amixem ? Comment les youtubeurs ont pris le relais des jeux télévisés.

Comme chaque année, YouTube France met en avant son bilan de l’année. Dans son top 2022 des vidéos les plus regardées, on retrouve sans surprise des têtes bien connues comme Squeezie, Cyprien ou bien Amixem. Mais ce qui frappe le plus, ce sont surtout les formats. Sur 10 vidéos, 4 sont des émissions de divertissement très proches de ce que l’on pourrait qualifier de jeux télévisés.

Qui est l’imposteur ?

Quand on regarde un peu plus en détail le contenu de ces jeux, on a forcément une impression de déjà-vu. Dans Faite-nous rire, Gagnez 1 000 euros, Amixem et sa bande forment une sorte de jury semblable à celui d’un télécrochet du genre de La Nouvelle Star. Installés dans la rue, ils reçoivent un à un des candidats de tout âge qui ont pour mission de les faire exploser de rire pour remporter le pactole.

Dans Trouve le gâteau, animé par Joyca, le youtubeur Seb visite différents lieux parisiens comme une boutique de chaussures ou un jardin public et doit trouver des gâteaux fabriqués en trompe-l'œil. Pour Interrogatoire sous détecteur de mensonges (oui, les titres des vidéos sont très explicites…) Inoxtag se prête au jeu de l’interrogatoire gênant digne d’une émission d’Ardisson. Enfin, Qui est l’imposteur mis en scène par Squezzie est un concept repris par plusieurs créateurs de contenus et notamment Cyprien dans son podcast 301 vues. Il consiste à faire deviner à un panel de youtubeurs quelle est la spécialité ou le métier d’un quidam qui se présente devant eux. Non seulement ce jeu permet de savoir si on a « la gueule de l’emploi », mais elle oblige aussi les candidats à s’improviser chef cuistot ou jongleur professionnel quand le jury se trompe dans les attributions.

Gagner de l’argent et faire marrer les copains

Au-delà des formats, ces émissions de divertissement recyclent parfaitement les deux principes du jeu télévisuel. La première est bien évidemment l'appât du gain avec bien souvent la possibilité pour les internautes participants, la possibilité de gagner plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’euros. C’est notamment le cas du Cube animé par Joycat qui propose 50 000 euros de gains. Sur ce point, on est encore loin des géants américains comme Mister Beast dont la spécialité est justement d’organiser des jeux concours avec une centaine de participants et des sommes allant jusqu’à 456 000 euros. Le deuxième principe, c’est le fait de voir des célébrités participer à des épreuves surprenantes ou déstabilisantes comme dans un bon Fort Boyard. Sur YouTube, le récent Y'a quoi derrière la porte, organisé par Squeezie a clairement tapé dans ce registre. Les créateurs de contenus sont confrontés à des happenings étonnants comme un tour de magie pratiqué sur la mère de SEB ou bien l’explosion de la soi-disant vraie Joconde prêtée par le Musée du Louvre. De quoi renforcer de la relation parasociale.

Un jour un concept

Alors que Vincent Lagaf indiquait sur RMC qu’il aimerait bien relancer une saison du Bigdil comme à la grande époque de TF1, les youtubeurs n’ont clairement pas la même approche. La plupart des concepts mis sur pied pour YouTube sont différents à chaque vidéo. Seuls les youtubeurs et streameurs participants représentent les éléments récurrents auxquels les spectateurs peuvent s’accrocher. Et cette formule cartonne. Qui est l’imposteur a généré 15 millions de vues, Y'a quoi derrière la porte, 9.4 millions de vues et Faites moi rire, 8.5 millions de vues. À titre de comparaison, le Bigdil rassemblait 6 millions de spectateurs en moyenne tandis que le jeu Les 12 coups de midi de Jean Luc Reichmann dépasse régulièrement les 3 millions de téléspectateurs... chaque jour. Est-ce la fraîcheur des concepts ou bien la rareté qui expliquent les bonnes audiences des youtubeurs ? Sans doute un peu des deux.