Prévue pour durer seulement 48 heures, la grève des utilisateurs de Reddit se poursuit dans certaines sections depuis plusieurs semaines.

Sur le subreddit du jeu Cyberpunk 2077, on voit flou. Cette partie du forum qui compte plus d'un million d'abonnés a récemment été taguée comme étant not safe for work (NSFW), une étiquette qui indique que l'on trouve majoritairement du contenu pornographique. Une fois connectées, les images postées sont d'ailleurs toutes floutées. En cliquant dessus pour les dévoiler, on se rend compte qu'elles ne montrent rien de choquant. Pourquoi alors ce déballage de filtres ? Tout simplement parce que la mise en place d'un marquage NSFW interdit la diffusion de publicités et coupe donc tous les revenus de la plateforme. Et c'est désormais une nouvelle forme de protestation utilisée dans le cadre de la grève historique que les utilisateurs de Reddit mènent contre la plateforme.

« Pas contents ! »

Car oui, certains utilisateurs de Reddit sont encore en grève et depuis un certain temps maintenant. Ce qui était censé être un mouvement de protestation de 48 heures s'est transformé en un long bras de fer entre la plateforme et ses usagers. À l'origine de la colère, on trouve la décision de Reddit de rendre payant l'accès à son interface de programmation. Cette décision a pour conséquence de couper la possibilité à des développeurs tiers de proposer des applications alternatives reposant sur le contenu posté. Largement suivie pendant les deux premiers jours, la fermeture des subreddits a même provoqué une micro panne du site. Depuis plus de 7 000 subreddits contenant parfois plus de 30 millions d'abonnés continuent le mouvement.

John Oliver partout

En plus de troller Reddit avec des filtres anti-porno, les utilisateurs emploient une autre méthode. Elle consiste à inonder les fils de conversation de photos ou de GIFs présentant l'humoriste, animateur de télévision John Oliver. Cette idée qui remonte aux premières heures de la grève a été érigée en règle par les modérateurs de certains groupes. Elle consiste à n'autoriser que du contenu basé sur le présentateur du talk-show Last Week Tonight. Ainsi les gros subreddits r/gifs et r/pics, qui tournent autour de 20 à 30 millions d'inscrits, affichent des descriptions comme « un endroit pour les médias montrant John Oliver ». Habitué à ce genre d'happening web, l'acteur britannique a félicité les internautes sur son compte Twitter et proposé des photos inédites à ajouter à leur collection.

Internautes du monde entier, révoltez-vous

Alors que le patron de Reddit, Steve Huffman, s'était moqué des grévistes en indiquant que le mouvement ne suivrait pas, force est de constater que 4 semaines plus tard, ce dernier est toujours actif. La plateforme n'est d'ailleurs pas la seule à subir une fronde de la part de ses utilisateurs. En juin dernier, la plateforme de streaming Twitch a aussi essuyé un mouvement de révolte après avoir changé ses conditions d'utilisation. Elle a en effet récemment diminué la part de revenus des subs aux grands streamers et tenté d'interdire la diffusion de publicités directement dans les streams (une forme de rémunération sur laquelle la plateforme ne touche rien). Face aux menaces de boycott de ses streamers les plus populaires – comme Zack Hoyt qui est suivi par 3,4 millions de personnes – Twitch a été contraint de faire machine arrière. Comme quoi, l'union fait décidément la force.