Pour protester contre une décision du réseau social impactant des applications tierces dont des outils de modération, près de 2 500 communautés vont cesser de publier pendant au moins 48 heures à partir du 12 juin.

Une partie de Reddit va s’éteindre le 12 juin pendant 48 heures. Des utilisateurs de près de 2 500 subreddits (les forums qui composent le réseau social) vont passer en privé, leur consultation sera impossible. Une action radicale pour protester contre une décision récente de la plateforme. Le 31 mai 2023, Reddit a annoncé augmenter les tarifs d’accès à ses données via les API. Les prix jugés inaccessibles menacent de mettre en péril des applications tierces, qui utilisent ces données, et servent à de nombreux utilisateurs.

Privés de mignonneries

De grosses communautés participent à ce mouvement. Quelques-unes comprennent plus de 30 millions de membres comme r/Awww, dédié aux amateurs de photos mignonnes (perroquets acrobates et bébés chats bienvenus), ou celle des férus de jeux vidéo r/Gaming. r/France, 1,2 million de membres, a également annoncé sa participation « déjà parce que la grève générale, c'est impossible que la France n'y participe pas », plaisantent des membres de la communauté dans une publication dédiée à l’affaire. La liste peut encore s’allonger d’ici le 12 juin. Certains de ces « sub » prévoient de prolonger le black-out tant que leurs voix ne seront pas entendues.

Par le passé, d’autres utilisateurs de réseaux sociaux ont participé à des cessations d’activité temporaire. Sur Twitch, en 2021, pour protester contre la multiplication des raids haineux. Un an plus tôt, une multitude de carrés noirs s’est répandue sur Instagram et Twitter accompagnés de l’hashtag « blackout Tuesday » en réaction à la mort de George Floyd aux États-Unis.

Si le mouvement est tant suivi sur Reddit, c’est que les applications tierces sont précieuses pour les Redditors. Narwhal, Apollo et RedditIsFun servent par exemple à consulter Reddit de façon plus confortable (le réseau social n’est pas des plus faciles à explorer). Apollo est utilisé par environ 1,5 million de personnes chaque mois. Accéder aux données de Reddit coûterait à l’appli 20 millions de dollars, un coût qu’elle ne pourra pas assumer. « Même si je virais tous mes utilisateurs non payants, je serai dans le rouge en permanence », explique Christian Selig, son créateur, à Tech Crunch.

Pas d’appli, pas de modo

Des outils de modération très utilisés par les administrateurs des forums seront aussi affectés. De quoi « craindre une baisse de la qualité de la modération, et donc plus de messages de bots sur le sub ou un temps de réaction plus grand pour supprimer les messages contrevenant aux règles », explique r/France. Certains forums sont filtrés uniquement par ces outils, alerte le subreddit des modérateurs. Autre problème pointé par les utilisateurs : certaines de ces applications servent aux personnes malvoyantes et non voyantes, car elles sont mieux adaptées pour la transmission de texte par la voix, et la description d’images que l’appli officielle.

Pour justifier sa décision, Reddit a d’abord avancé que cette barrière était une manière d’éviter que les entreprises développant des intelligences artificielles se servent allègrement et gratuitement sur leur forum pour entraîner leurs modèles. Pour The Evening Standards, cette décision s’explique aussi par l’entrée en Bourse que Reddit prépare depuis plusieurs mois. Reddit n’est pas le seul réseau social à envisager des sources de revenus alternatives alors que les rentes publicitaires s’amoindrissent. Il y a quelques semaines, Twitter a pris une décision similaire.