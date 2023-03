Reddit, c'est « la communauté des communautés ». Mais le plus gros forum du Web cherche de nouvelles perspectives. Interview d'Anna Soellner, directrice de la communication de Reddit.

Reddit est ce qu’on pourrait appeler un vétéran du Web. Lancé en 2005, le site communautaire de discussions a longtemps été considéré comme une place centrale de l'Internet américain. Entretemps, Facebook, Twitch ou bien encore TikTok ont complètement transformé les manières d’interagir en ligne. Dans un Web où l’écrit n’est plus forcément au centre des échanges, quel avenir se dessine pour Reddit ? La question a son importance au moment où l’entreprise est censée entrer en Bourse au second trimestre 2023. Même si elle continue de voir ses revenus (350 millions de dollars en 2021) et le nombre de ses utilisateurs (52 millions d'utilisateurs uniques par jour) progresser, elle doit explorer de nouveaux marchés et lancer de nouvelles fonctionnalités pour espérer survivre. À l’occasion de la Paris Blockchain Week, nous avons demandé à Anna Soellner, directrice de la communication de Reddit, de nous en dire plus.

D’un point de vue international, quels sont les grands challenges que Reddit doit affronter en 2023 ?

Anna Soellner : La mission de Reddit c'est de donner à des communautés un sentiment d'empowerment et d'appartenance. Nous étions très centrés sur les États-Unis et nous avons commencé il y a quelques années à nous étendre à l'international. Je pense que c'est le plus gros challenge qui nous attend cette année. On doit s'assurer du bon fonctionnement de chaque marché et comment Reddit peut devenir leader sur ses communautés.

En France, Reddit représente environ 2,6 millions d'utilisateurs uniques par mois. Ça reste encore une niche. Que représente la France d'un point de vue stratégique pour l'entreprise ?

A.S. : La France est notre second plus gros marché en langue non anglaise après l’Allemagne. Si Reddit veut être présent en Europe, ça passe forcément par la France. Maintenant que le Covid est terminé, on peut aller rencontrer les modérateurs et avoir plus de feedbacks. On a eu l'occasion de rencontrer certains modérateurs français qui venaient de communautés comme r/France, r/parenting, r/écologie, r/féminisme. On les rencontre aussi pour comprendre comment se construisent les communautés dans ce pays, et quels sont leurs besoins pour grandir.

L'année dernière, le grand évènement de la Pixels War organisée sur R/Place a réuni plus de 3 millions de personnes entre Twitch et Reddit en France. Quel est votre bilan de ce moment ?

A.S. : C'est intéressant, car la première fois que nous avons lancé R/place c'était une blague pour le premier avril. Ce fut tellement populaire et on a eu tellement de redditeurs qui nous ont demandé de le refaire que nous l'avons relancé. On a été ravis de voir que les communautés européennes étaient à fond. Du coup, on réfléchit à faire différentes itérations de ce genre ou d'imaginer de nouvelles formes d'expérimentations pour rassembler les gens de manière massive.

Pendant longtemps vous aviez l'étiquette de « la frontpage » de l'Internet. C'était une époque où le Web était beaucoup plus centré sur les forums notamment. Aujourd'hui face à des plateformes vidéo comme TikTok ou d'autres réseaux basés sur la communauté comme Twitch, quelle est la place de Reddit ?

A.S. : C'était une sorte de mantra que l'on utilisait à l'époque où Reddit n'avait pas toutes ces communautés et n'était constitué que d'une seule page qu'il fallait scroller. Maintenant on préfère évoquer Reddit comme « la communauté des communautés ». Face aux autres plateformes, on estime que les internautes ne devraient être restreints à une seule forme de communication ou de média. Reddit reste majoritairement une plateforme centrée sur l'écrit, mais on a les images et on développe aussi un fil vidéo. On veut s'adapter aux usages des internautes afin qu’ils continuent à se sentir à l'aise sur notre plateforme. Selon nous, il faut que les internautes aient le choix de la manière de s'exprimer.

Vous avez développé une fonctionnalité appelée « Actualité » qui se concentre sur le commentaire et le débat autour d'articles de presse. Le Figaro est déjà partenaire de cette initiative. Quelle est l’idée derrière cette nouvelle possibilité ?

A.S. : On est toujours dans l'expérimentation de nouvelles fonctionnalités et nous savons que les médias et les organisations de presse sont toujours intéressés pour trouver de nouvelles audiences. Reddit est un endroit parfait pour ça, car nous avons des groupes de gens qui sont engagés dans des débats et des discussions autour de sujets précis que les journaux évoquent régulièrement. La vérité, c'est que sur la plupart des plateformes Web, on n’a jamais envie de lire les commentaires. C'est souvent la partie la plus horrible à explorer. Sur Reddit, c'est justement la meilleure partie. On a beaucoup expérimenté aux États-Unis avec des médias spécialisés sur la finance qui peuvent trouver chez nous des communautés engagées et prêtes à partager du savoir. Notre équipe consacrée aux partenariats médias continue de grandir au sein de l'entreprise et nous souhaitons en établir davantage de ce type à l'avenir.

Vous êtes entré dans la course aux NFT en 2022. Mais le marché est moins porteur. Quel est votre positionnement sur ce sujet ?

A.S. : Les NFT de Reddit se portent très bien parce qu'on a fait les choses différemment. Tout d'abord, nous les avons donnés et pas vendus. Nous avons donné l'équivalent de 10 millions de NFT aux utilisateurs les plus engagés, en guise de récompense. De plus, nous avons fait attention de ne pas utiliser de mots issus du monde de la crypto. On voulait que les gens qui n'étaient pas spécialistes de ce milieu puissent apprécier leur avatar sans forcément en faire quelque chose de très exclusif. C'est un débat qui parcourt la sphère NFT depuis quelque temps déjà. Personne ne sait ce que veut dire «token non fongible » à moins d'avoir les deux pieds dedans. Une fois ce système installé, on a misé sur l'envie des gens d'acheter des accessoires de mode ou des options de personnalisation supplémentaires. L'une des forces de Reddit est d'apporter l'anonymat à ses utilisateurs. Avec cet avatar personnalisable, les utilisateurs peuvent révéler des traits de leur personnalité sans pour autant donner leur identité. C'est un mécanisme de représentation qui nous semble idéal. Concrètement, les redditeurs ont créé 8 millions de portefeuilles et généré plus d'un million de dollars aux créateurs et aux artistes qui participent.