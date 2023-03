Sur le Web, les caisses de solidarité en soutien aux salariés en grève se multiplient et connaissent un regain de succès grâce aux streameurs de Twitch.

« POUR CEUX QUI NE PEUVENT PAS MANIFESTER : profitons-en pour remplir les caisses de dons des grévistes. Cramer c’est bien, soutenir, c’est bien aussi. » Ce message posté par la streameuse BeaufDelphine n’est pas le premier du genre.

Alors que le mouvement contre la réforme des retraites entre dans une nouvelle phase, les appels se multiplient en ligne pour alimenter les caisses de grève, ces cagnottes qui permettent de soutenir financièrement les salariés qui cessent de travailler plus de deux jours. Certains streameurs sont très populaires comme Antoine Daniel qui est l'un des vidéastes français les plus suivis et regardés sur Twitch. Ce dernier lance régulièrement des appels aux dons dans ses lives et affiche des liens vers une cagnotte spécifique liée à une autre chaîne de la plateforme : Piquet de Stream. Depuis deux mois, ce compte cumule les lives pour lever des fonds et a déjà réuni plus de 82 000 euros.

De records de dons

Au-delà de Twitch, les caisses de grève se sont multipliées en ligne. On en retrouve sur les sites des syndicats, sur des services de cagnottes comme Leetchi ou Papayoux, ou encore sur des sites dédiés comme caisse-solidarité, qui est la plus importante : elle vient de passer les 2,3 millions d’euros de collectes tandis que celle tenue par la CGT sur Leetchi s’établit à plus de 1,3 million d'euros. En cherchant un peu on tombe sur une multitude d’autres cagnottes, dont les montants fluctuent entre 20 et 30 000 euros.

« On n’a pas encore battu les records de 2020 (la France se mobilisait déjà contre la réforme des retraites avant le confinement) qui étaient à plus de 3,2 millions d’euros, explique Romain Altmann, coordinateur de la caisse de grève Caisse-solidarité et secrétaire général du syndicat infocom’ CGT. Cependant, on bat des records en termes de dons reçus par jour : jusqu’à 200 000 euros en 24 heures. »

Un mouvement qui mobilise tout le monde

Romain Altmann voit dans le succès de ces caisses de grève plusieurs facteurs émergents. « La nouveauté, c’est que les jeunes participent beaucoup. On voit beaucoup d’étudiants, de jeunes actifs, mais aussi des indépendants ou des petits patrons, comme des boulangers. Le mouvement est vraiment très large et va au-delà de la réforme des retraites. Les gens s’interrogent sur leur rapport au travail et la manière dont ils envisagent de vivre. »

Cela peut également s'expliquer par les usages qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Le don occasionnel ou régulier fait à un créateur du Web ou à un streameur est devenu courant. « Je pense que c’est une génération qui n’est pas inscrite dans des syndicats et qui est avant tout dans une action individuelle, précise Romain. Mais ils ont aussi compris qu’il est possible de mettre toutes ces individualités bout à bout sans forcément de ligne directrice, pour créer une force d’engagement. »

C’est peut-être pour cette raison que la caisse-solidarité est devenue l'une des plus importantes cagnottes en France. Outre le fait d’avoir été la première à mettre ce dispositif en ligne en 2016, elle reverse aussi les dons aux salariés qui ne sont pas syndiqués quand ces derniers se mettent en grève plus de deux jours. « Ce n’est pas parce que les jeunes ne sont plus syndiqués ou qu'ils votent moins, qu’ils ne sont pas engagés politiquement », conclut Romain Altmann.