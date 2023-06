Les deux streameurs stars, xQc et Amouranth, ont accepté un chèque de plusieurs dizaines de millions de dollars pour quitter Twich et tenter l'aventure sur une plateforme concurrente. Un pari risqué ?

« Donc les contrats à 100 millions de dollars ont commencé. Est-ce que je peux en avoir un ? » Dans un petit clip diffusé le 18 juin dernier et vu plus de 5 millions de fois, la streameuse ASMR Amouranth a fait savoir qu’elle changeait de crémerie contre un très gros chèque. Celle qui s’est fait connaître en vendant l’eau de son bain pour 30 dollars la bouteille a indiqué en plein milieu de son dernier stream qu’elle lâchait la plateforme Twitch pour aller travailler chez sa concurrente Kick, ouverte depuis 2022. Elle prendra avec elle ses 6,4 millions d’abonnés pour un contrat d’exclusivité de deux ans.

Le mercato du jeu vidéo

Si l’on ne connaît pas le montant exact du deal, on peut imaginer qu’il est similaire à celui de la star du streaming xQc, Félix Lengyel de son vrai nom. Ce dernier a annoncé le 16 juin dernier avoir signé un contrat à 70 millions de dollars avec des bonus possibles pouvant faire monter le tout à 100 millions de dollars. Lui aussi devra rester deux ans sur Kick avec ses 12 millions de followers. D’autres devraient rejoindre les deux stars. Le streameur et actionnaire de la nouvelle plateforme de streaming, Trainwreck, avait annoncé qu’au total 6 streameurs très connus étaient débauchés par Kick.

Game over…

Ce n’est pas la première fois qu’un transfert de streameurs d’une plateforme à une autre se produit. En 2019, Tyler Blevins, connu sous le pseudo de Ninja avait signé avec Microsoft pour rejoindre Mixer, sa plateforme de streaming nouvellement acquise. Le transfert avait alors coûté 30 millions de dollars et aurait dû permettre à ce concurrent de Twitch d’attirer rapidement des masses de supporteurs. Beaucoup pensaient que l’application de Microsoft pouvait détrôner celle d’Amazon en proposant un service technique plus rapide et plus fiable ainsi que plus de visibilité et de possibilités de réussite aux streameurs débutants. Un an plus tard, la croissance de la plateforme ne dépassait pourtant pas les 0,2 % ce qui obligea Microsoft à la fermer. Ninja avait donc fini par revenir sur Twitch. Qualifié d’opportuniste, il n'a jamais retrouvé le nombre d’abonnés qu’il avait au départ.

Different player, try again ?

Les choses peuvent-elles être différentes avec Kick ? Pour commencer, le contexte n’est pas le même. Alors que Mixer se concentrait sur l’amélioration technique et une meilleure visibilité, Kick souhaite surtout donner une plus grande liberté aux gros streameurs. Ces derniers se sont plaints des récents changements de politique de Twitch concernant le partage des revenus, rabaissé à 50/50 alors qu’il était plus de l’ordre de 30/70 en leur faveur. Kick, ne leur prendra que 5 % des revenus et autorisera aussi les streams dédiés aux paris et aux jeux d’argent, une section que Twitch avait interdite en 2022. La plateforme est aussi réputée pour avoir une modération extrêmement légère permettant à certains streameurs de rediffuser du contenu sous droit d'auteur (comme le superbowl) ou pornographique ou bien d'organiser des débats avec des néonazis. Cette « liberté » sera-t-elle suffisante pour renverser l’empereur du live streaming ? Rien n’est moins sûr. Kick accueille chaque jour près de 110 000 streams tandis que Twitch en accueille en moyenne 245 000 avec plus de 31 millions de visiteurs journaliers.