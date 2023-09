Soucieuses du bien-être de leurs salariés, certaines entreprises proposent un congé « paw-ternity » ( « patte-ternité » en français) pour mieux accueillir un animal dans son foyer.

Selon certaines études, le temps passé avec les animaux réduit la tension artérielle, améliore l'humeur et diminue le niveau de stress. Rien de surprenant donc à ce que parallèlement aux congés maternité, paternité et adoption, certaines entreprises proposent désormais à leurs salariés un congé « parentalité d'animaux de compagnie » ( « paw-ternity » en anglais). L’objectif : accueillir un ami à quatre pattes dans de bonnes conditions. Un avantage encore rare dont la popularité ne cesse de croître.

Ces entreprises ont adopté le « congé pour animal de compagnie »

Lorsque le logo de l'entreprise est un chien, c'est déjà bon signe. Depuis 2017, la chaîne écossaise Brewdog propose à ses employés de prendre une semaine de congé pour accueillir un chiot ou un chien plus âgé. Un « congé canin » qui s'ajoute à l'ensemble des avantages sociaux proposés par l'entreprise, qui comprend également une formation à la bière. Chez Mars Petcare, les salariés bénéficient de 10 heures de congé payé lorsqu'ils acquièrent un nouvel animal de compagnie, animal qu'ils peuvent ensuite amener au bureau. Chez MParticle, plateforme de données clients, les employés bénéficient de deux semaines de congés payés s’ils adoptent un animal dans un refuge. Ils profitent aussi d’une assurance gratuite pour animaux de compagnie afin que leurs amis à quatre pattes soient pris en charge à vie. Chez Rover, réseau de promeneurs de chiens aux États-Unis, de nombreux avantages : 1 000 dollars sont offerts aux salariés pour élever un chien ou un chat, et les employés bénéficient de trois jours de « congé de deuil » en cas de décès de leur animal de compagnie. Enfin, chez Nina Hale, agence de marketing à Minneapolis, les employés accueillant un nouvel animal domestique peuvent télétravailler pendant une semaine pour permettre à leur animal de s'acclimater à son nouvel environnement.

Des « congés animaux » en France ?

Selon un sondage Ipsos, près d’un Français sur deux a un chien ou un chat (52 %) et ils sont 68 % à le considérer comme un membre de leur famille. Un congé pour animal domestique rémunéré pourrait-il ainsi voir le jour en France ?

Selon l'avocate Blanche de Granvilliers, l'idée fait son chemin. D'après elle, cela se jouera plutôt côté conventions collectives que Code du travail. Interrogée par le site Peuple Animal, elle explique : « En France et en application du Code du travail, le congé pour s’occuper d’un enfant malade est limité à 3 jours par an et n’est pas rémunéré. Toutefois, les conventions collectives dont dépend l’employé améliorent souvent ce principe au profit du salarié, notamment pour rémunérer son absence. Si le Code du travail est assez strict et décrit limitativement les congés, les conventions collectives qui accordent aux employés des congés rémunérés pour des raisons plus diverses, notamment lors d’un déménagement, à l’occasion de la rentrée scolaire d’un enfant ou pour des cérémonies religieuses autres que le mariage pourraient prévoir un droit au congé rémunéré pour motif personnel grave tel que le besoin de soin urgent de l’animal de compagnie, qui fait partie de la famille. Il ne reste qu’à le suggérer et à l’encadrer juridiquement ! »