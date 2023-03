Quand les temps sont durs, autant ne pas gaspiller le peu d'argent qui nous reste en saucière vintage ou peluche format XXL.

Entre l'inflation et la stagnation des salaires, il manquerait 510 euros* par mois aux Français pour vivre confortablement. Concrètement, cela s'est traduit pour certains par la suppression à Noël dernier du quasi incontournable Secret Santa de bureau. Mais les consommateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, ils tirent aussi une croix sur les cadeaux que l'on s'offre traditionnellement entre amis.

Moins d'argent, moins de cadeaux

D'après The Wall Street Journal, les organisateurs d'événements américains ont depuis début 2023 envoyé via la plateforme Evite plus de 33 000 invitations numériques incluant les mots « pas de cadeaux », ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à la même période en 2022. Et le phénomène concerne tous types d'évènements, des mariages aux fêtes d'anniversaire en passant par les baby shower importées des États-Unis. « C'est gênant de demander aux gens de contribuer à l'achat de la poussette à 1 000 $ que je désire alors qu'il est déjà assez difficile de joindre les deux bouts dans ce contexte économique », confie Niyati Desai Jolis, californienne de 32 ans, au journal américain.

Une tendance qui n'est pas du goût de tout le monde

Côté mariage, de plus en plus de personnes estiment que les coûts incompréhensibles des invités (transport, logement...) sont déjà suffisamment élevés sans avoir en plus à débourser une centaine d'euros pour un cadeau. Selon le spécialiste en organisation d'évènement the Knot, les invités ont dépensé en moyenne 470 dollars pour participer à un mariage en 2022. Des sommes importantes qui incitent de plus en plus de couples à préciser qu'ils ne souhaitent pas recevoir de cadeaux. Et quand cela n'est pas le cas, on n'hésite plus à décliner poliment l'invitation. C'est le cas pour un tiers des sondés** qui déclarent régulièrement se désister afin de dépenser moins cette année. La mention « pas de cadeaux » n'est pourtant pas toujours bien accueillie. Tant et si bien que Nicolas Harris, organisatrice d'évènements, a mis en place un stratagème. À l'entrée de chaque soirée, elle positionne une hôtesse pour intercepter les cadeaux que certains invités s'attachent à offrir afin de les cacher dans une pièce à part pour éviter de culpabiliser ceux venus les mains vides. Les habitudes ont la vie dure.

*Source : baromètre CSA Research pour Cofidis publié le 13 septembre 2022. Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1007 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, auto-administrée en ligne du 4 au 11 juillet 2022.

**Source : sondage réalisé par la plateforme Zappi pour The Wall Street Journal en mars 2023.