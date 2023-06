S'ils ont confiance en l'avenir, stress et renoncement marquent fortement leur fonction.

Alors que le monde du travail est traversé par de profonds bouleversements (semaine de 4 jours, congés menstruels, etc.), le baromètre annuel de la fondation d’entreprise MMA révèle que plus d’un entrepreneur sur trois questionne son propre rapport au travail. En outre, un tiers des sondés a déjà renoncé à se soigner pour maintenir son activité, et 2 jeunes dirigeants sur 10 ont abandonné leur projet d’enfant.

Des dirigeants confiants, mais prudents

Après 3 années de crise, 58 % des chefs d’entreprise français se disent confiants pour l’avenir de leur entreprise (contre 51 % en 2022). Un taux qui s’élève même à 65 % chez les dirigeants de moins de 50 ans. Un niveau de confiance proportionnel à la taille de l’entreprise, puisqu'ils sont 56 % chez les TPE, 65 % pour les PME, et 83 % chez les ETI. Mais s’ils sont optimistes quant à l’avenir de leur entreprise, un tiers des chefs d’entreprise (33 %) indique cependant que la prudence restera de mise quant à leurs futurs choix stratégiques. Un dirigeant sur quatre (26 %) évoque même une forme d’attentisme afin d'ajuster ses décisions en fonction des événements. Enfin, il ressort de l'enquête une forme de lassitude : 18 % des déclarants admettent qu’ils se sentent découragés et n’ont plus l’intention de lancer de nouveaux projets dans les mois à venir (contre 14 % en 2022).

Les chefs d'entreprise et la santé

Les chefs d’entreprise sont 83 % à se déclarer en bonne santé physique, une proportion qui s’élève à 86 % chez les moins de 50 ans. Des chiffres qui ne doivent pas faire oublier la réalité de certains secteurs d’activité. Ainsi, chez les agriculteurs, seuls 65 % des sondés se disent en bonne forme physique, et 59 % en bonne forme psychologique. Mais s’ils se disent globalement en bonne forme, 70 % des entrepreneurs évoquent au moins une douleur ou un trouble physique quotidien. En tête des problèmes de santé cités : le mal de dos cité à 46 % ; les douleurs articulaires (39 %) ; les troubles du sommeil (38 %).

Le renoncement : rendez-vous médecins et enfants

Interrogés sur le suivi de leur santé, 12 % des dirigeants admettent qu’ils ne consultent jamais de médecin. Si 29 % maintiennent un suivi régulier via des examens préventifs, cette proportion reste de 13 points inférieure à la moyenne nationale (42 %). In fine, 59 % des sondés indiquent consulter un médecin uniquement en cas de problème majeur. Autre indicateur clé, 31 % des chefs d’entreprise ont renoncé à consulter un médecin sur les 12 derniers mois. Dans 70 % des cas, il s’agissait pour eux de prioriser le maintien de leur activité. Toutefois, un dirigeant sur trois (35 %) admet redouter de voir sa santé physique se dégrader, et près d'un sur quatre (23 %) évoque le risque de dépression ou de burn-out. Une posture de renoncement puisque 12 % des femmes dirigeantes confient qu’elles ont dû renoncer à un projet d’enfant. Une proportion qui monte à 19 % chez les jeunes dirigeants, hommes et femmes confondus.

Bonne hygiène de vie et lâcher-prise

Interrogés sur les habitudes et bonnes pratiques misent en place pour rester en forme, les dirigeants expliquent favoriser 3 éléments : la bonne hygiène de vie citée à 82 % (sport, alimentation, sommeil), le lâcher-prise à 78 %, et les moments de partage et de dialogue avec leur entourage à 66 %. Un tiers des sondées (32 %) consulte régulièrement un professionnel de santé (psychologue, etc.) et un peu plus de 21 % font appel à des méthodes dites de « médecines alternatives » (yoga, sophrologie...) À noter : 9 % des dirigeants de moins de 50 ans confient recourir à des substances plus ou moins légales pour « faire face ».

Se mettre en pause pour se réinventer

Semaine de 4 jours, congés menstruels, partage de la valeur, inclusion, accompagnement des personnes fragilisées par la maladie… Un vent de changement souffle sur le monde de l’entreprise. Une nouvelle donne qui change le rôle de l’entreprise et la place du travail dans la vie de chacun. Les dirigeants sont tout aussi concernés par ces changements et ils sont nombreux à questionner leur propre rapport au travail. Ainsi, 35 % des chefs d’entreprise envisagent de tout bousculer en faisant une pause dans leur carrière, pour se ressourcer ou pour se réinventer.

Méthodologie : étude réalisée par l’institut OpinionWay du 11 avril au 5 mai 2023 auprès d’un échantillon de 1512 chefs d’entreprises, directeurs, gérants de TPE, PME et ETI (1 à 4 999 salariés) et membres de CODIR/COMEX d’ETI.