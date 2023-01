On a parlé de quoi sur la planète Twitter le mois dernier ? Sans surprise : de foot. Coupe du monde oblige.

Chaque mois, Visibrain, outil de veille des réseaux sociaux, dresse pour l’ADN une sélection des 10 tweets les plus populaires en France.

Que retenir de décembre 2022 sur Twitter en France ?

La popularité de Kylian Mbappé durant la Coupe du monde s’illustre aussi du côté de Twitter. Il est l’auteur des deux tweets les plus relayés durant ce mois de décembre : son message d’espoir à la fin de la Coupe du monde et la célébration de son anniversaire font sensation sur le réseau social.

La Coupe du monde et les stars du football sont à l’honneur : les retraites de Karim Benzema et de Blaise Matuidi, la disparition de la légende brésilienne du football, Pelé et la demi-finale France-Maroc font le buzz ce mois-ci.

La note positive du mois vient du célèbre streamer Amine et son message de bienveillance diffusé en cette fin d’année 2022.

Le jeu concours de Noël organisé par Top Achat pour gâter sa communauté à l’occasion des fêtes a connu un réel succès sur le réseau social.

Les twittos français ont pu vivre de l’intérieur les coulisses du discours du président de la République dans les vestiaires de l’équipe de France, de quoi placer le tweet d’Emmanuel Macron en 7ème position.