Une étude menée sur plus de 130 000 chansons révèle que les instrumentaux rapides pourraient aider à trouver le sommeil.

Au moment de poser la tête sur l'oreiller, il est parfois difficile de trouver le sommeil. Les cerveaux ne disposant pas d'interrupteurs on/off, écouter de la musique peut aider à calmer l'activité cérébrale et à s'endormir rapidement. Mais quelle est la musique parfaite ?

Berceuses et K-pop pour retrouver Morphée

Une étude publiée dans PLOS ONE et menée par des chercheurs de l'Université d'Aarhus au Danemark dévoile les morceaux les plus écoutés, juste avant de dormir. Après avoir analysé près de 1 000 playlists Spotify (comprenant 130 150 chansons) faisant référence au mot « sommeil », les chercheurs ont découvert que si bon nombre d’entre elles incluent des « instrumentaux acoustiques silencieux et lents », beaucoup comprennent aussi des chansons plus rythmées.

Selon l'étude, une chanson entraînante peut aussi induire la relaxation et le sommeil chez certaines personnes si elle leur est familière. Comment ? L'écoute répétée permettrait au cerveau d'anticiper ce qui va suivre, produisant un effet similaire à celui d'une chanson lente sans grande variation. La chanson la plus populaire ? Une chanson entraînante au tempo rapide, celle du groupe de Kpop BTS, Dynamite, apparue dans 245 des playlists analysées. Autre chanson populaire : Lovely de la chanteuse Billie Eilish, qui apparaît sur 60 listes de lecture. Côté musique calme, La berceuse de Brahms, La sonate au clair de lune de Beethoven et la comptine Twinkle Twinkle Little Star sont apparues plus de 100 fois dans les listes de lecture analysées.

Les bienfaits de la musique pour s'endormir

Bien que l'étude ne permette pas d'affirmer que ces chansons amélioraient la qualité du sommeil ou aidaient réellement les auditeurs à s'endormir plus rapidement, Alba García Aragón, médecin spécialiste des pathologies du sommeil à l'Institut du sommeil, a expliqué dans EL PAÍS : « La musique relaxante peut être bénéfique aux adultes souffrant de troubles du sommeil en raison de ses effets physiologiques. Elle permettrait de ralentir les rythmes du corps et, en fin de compte, réduire l'activité du système nerveux sympathique, ainsi que les niveaux de noradrénaline, qui contrôlent tous deux la vigilance physique. Des changements physiques qui produisent un sentiment accru de sérénité et de calme. »

En outre, en raison de ses bienfaits physiologiques, le médecin recommande la musique comme première étape pour les adultes souffrant d'un trouble du sommeil : « Par rapport au traitement pharmacologique, il s'agit d'une mesure peu coûteuse et facilement accessible qui ne provoque pas de dépendance et dont il n'a pas été démontré qu'elle avait des effets nocifs. »