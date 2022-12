Donald Trump, qui promettait une annonce « majeure », a finalement dévoilé jeudi une série de cartes NFT à son effigie. C’est « comme une carte de baseball », mais en « beaucoup plus excitant » …

Sur son réseau Truth Social, l'imprévisible milliardaire américain, qui s’est lancé dans la course pour 2024, a dévoilé une collection de « cartes numériques Donald Trump », le montrant en superhéros. Résultat ? Sarcasmes de ses opposants et embarras chez ses partisans.

L'Amérique a besoin d'un superhéros

Mercredi 14 décembre, Donald Trump publiait sur son réseau social un mystérieux (ou pathétique, c'est selon) teaser. On y découvrait l'ex-vedette de télévision, face caméra, déclarer : « l'Amérique a besoin d'un superhéros » avant que la vidéo ne dévoile le milliardaire (devant la Trump Tower) ouvrant sa chemise pour laisser apparaître (outre de superbes abdominaux) son costume de « Super Trump » siglé d'un « T » majuscule. Mais ce n'est pas tout : les yeux de « Super Trump » crachent des lasers rouges.

Il n'en fallait pas plus pour que la sphère médiatico-politique se laisse aller à quelques spéculations : l’ex-locataire de la Maison-Blanche allait-il révéler son choix pour la vice-présidence ? Que nenni ! L'homme d'affaires profite simplement de la période de Noël pour faire un peu de business (as usual).

Dès le lendemain (IM)POTUS mettait fin au suspens en déclarant dans une autre vidéo : « Bonjour à tous, je suis Donald Trump, espérons-le, votre président préféré de tous les temps. Mieux que Lincoln, mieux que Washington. Ma collection officielle de cartes à collectionner numériques Donald Trump est disponible ! »

Donald Trump se rêve en superhéros comics

« Seulement 99 dollars chacune ! Une très bonne idée de cadeau de Noël ! Dépêchez-vous ! Je pense qu’elles vont partir très vite », a assuré le milliardaire républicain, qui traverse une passe politique difficile. Décrivant les cartes comme « des œuvres d'art vraiment incroyables sur ma vie et ma carrière », le milliardaire n'hésite pas à vanter les récompenses dont bénéficieront les futurs acquéreurs : appels Zoom, partie de golf avec himself, souvenirs dédicacés... Et, pour l'achat de 45 cartes, le milliardaire annonce un « prix incroyable » : un billet pour assister à son traditionnel dîner de gala.

Dans la série des « Donald Trump se prend pour un superhéros », outre la carte le représentant en superhéros hypermusclé moulé dans une combinaison rouge, les fans pourront également se procurer les NFT « Donald Trump Astronaute », « Donald Trump Sheriff », « Donald Trump Cow-Boy » ou encore « Donald Trump Golfeur »... La collection (hilarante, même si ce n'était probablement pas l'effet escompté) est disponible sur CollectTrumpCards.com, un site internet spécialement créé pour le nouveau projet.

Une collection largement critiquée sur les réseaux sociaux

Une annonce « majeure », qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Philip Bump, éditorialiste politique du Washington Post, n'a pas hésité à ironiser sur le timing du lancement de cette collection de NFT au moment ou le marché prend l'eau.

L'actuel président américain Joe Biden n'a, quant à lui, pas résisté à l'envie de parodier l'annonce de son prédécesseur.

Une annonce qui ne semble pas non plus convaincre ses partisans. Ainsi Robby Starbuck, producteur et réalisateur, engagé en politique a posté : « J’aime ce gars mais cela repousse beaucoup de gens. » Quant à l'humoriste Chad Prather, dont les commentaires sur Twitter reprennent les idées de la droite radicale, il a déclaré : « Notre nation fout le camp et Donald Trump vend des cartes Pokémon. Non merci. »

Cette collection NFT servira-t-elle à financer la future campagne présidentielle de Trump en 2024 ? Selon les conditions générales du site, qui indique que cette opération n’est « pas politique » et n’a « rien à voir avec une campagne politique », il semblerait que non.