Les scientifiques ont-ils trouvé un moyen de prolonger la vie ? Selon une récente étude, un anti-inflammatoire permettrait de rajeunir efficacement les cellules souches sanguines.

Des chercheurs ont récemment démontré que des transfusions de sang jeune pouvaient améliorer la santé des personnes âgées. Si ces transfusions sont considérées comme « prometteuses », une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Cell Biology vient de révéler que le rajeunissement pourrait être possible sans utiliser le sang d'une tierce personne. Le secret ? Un médicament contre l'arthrite qui rajeunirait le sang vieillissant.

Le sang, un élixir de jeunesse ?

L'image de la personne âgée riche et puissante récoltant le sang de petits jeunes resurgit régulièrement dans la culture pop. Et si les vampires avaient raison ? C'est ce qu'expérimentent des scientifiques ayant administré à des vieilles souris du sang de souris plus jeunes. Résultat ? Le sang jeune semblerait agir comme un élixir de jouvence. En effet, après transfusion, les scientifiques ont constaté une amélioration des capacités cognitives, une augmentation de la durée de vie et un retard de développement de maladie. Petit bémol : les avantages des transfusions sont transitoires, ne traitant que les symptômes. Et si, plutôt que d'avoir recours à un tiers, on agissait directement au niveau de l'hôte ? C'est ce qu'expérimente une autre équipe de chercheurs (issus des universités de Columbia, Cambridge et UC de San Francisco) qui étudient comment rajeunir l'ensemble du système de production de sang. « Un système sanguin vieillissant, parce qu'il est vecteur de beaucoup de protéines, de cytokines et de cellules, a beaucoup de conséquences néfastes pour l'organisme », explique Emmanuelle Passegué, auteure correspondante de l'étude.

Ralentir le vieillissement

Les cellules sanguines sont produites par des cellules souches situées dans la moelle osseuse. L'équipe a donc commencé par explorer l'environnement (ou « niche » ) dans lequel ces cellules souches existent, et comment il évolue au cours du vieillissement chez la souris. Constat : avec le temps, la niche se détériore, submergée par des inflammations qui altèrent les cellules souches sanguines. En y regardant de plus près, les scientifiques ont identifié un signal inflammatoire particulier comme essentiel dans le processus d'altération des cellules souches sanguines. Baptisé « IL-1B », ce signal est déjà impliqué dans d'autres conditions inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde. Et il existe des médicaments qui le ciblent.

Pour tester leur théorie, les chercheurs ont utilisé un médicament appelé Anakinra pour bloquer l' « IL-1B » chez les souris âgées. Ils ont découvert que grâce à ce traitement, les cellules souches sanguines revenaient à un état « plus jeune et plus sain » . Le blocage de l' « IL-1B » a ainsi permis d'améliorer l'état de la niche, la fonction des cellules souches sanguines et la régénération des cellules sanguines. L'Anakinra aurait donc le pouvoir d'inverser certaines parties du vieillissement du système hématopoïétique (qui produit notre sang) en bloquant l'inflammation de la moelle osseuse. En outre, ils ont constaté que le traitement était encore plus efficace si le médicament était administré tout au long de la vie des souris, et pas seulement lorsqu'elles étaient déjà âgées.

Bien sûr, cette recherche n'en est qu'à ses prémisses et les résultats des tests sur les animaux ne se traduisent pas toujours chez l'homme. L'équipe estime cependant que les tests cliniques pourraient avoir lieu rapidement car le médicament est déjà disponible. Selon Passegué : « Le traitement des patients âgés avec des anti-inflammatoires bloquant la fonction « IL-1B » devrait aider à maintenir une production sanguine plus saine. Une personne de 70 ans avec un système sanguin de 40 ans pourrait avoir une durée de vie plus longue. »