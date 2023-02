Mieux manger, pratiquer du sport, surveiller son cœur ou encore améliorer son sommeil… Selon une étude, les applications mobiles liées à la santé sont utilisées au quotidien par plus de 8 Français sur 10.

Post-pandémie, les logiciels et applications mobiles dans le domaine de la santé sont en plein essor. Avant 2020, ce marché affichait un taux de croissance supérieur à 20 % par an ; en 2022 sa valorisation aurait pesé plus de 117 milliards d’euros. Mais comment les Français utilisent-ils les applications santé ? Étude de la plateforme Airship.

Les Français friands des applications santé

En 2023, seuls 17 % des Français ont choisi de se passer de ces technologies, une part plus réduite que chez nos voisins anglais et américains, qui comptent respectivement 22 % et 18 % de réfractaires. Sans surprise, les baby-boomers représentent la plus grande part de la population n’utilisant pas d’applications pour leur santé, puisqu’ils sont 30 % à ne pas y avoir recours, soit 12 % de moins qu’au Royaume-Uni où le pourcentage s'élève à 42 %. L'étude révèle également que les ménages à faibles revenus représentent la plus grande proportion de détracteurs. Notons que c'est en France que le pourcentage est le plus faible (20 %), contre 22 % et 30 % aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les Français privilégient leur santé autant que le fitness

Face au succès croissant des applications mobiles liées à la santé, il serait facile de penser que les consommateurs ne les utilisent que pour leur fitness. Bien au contraire : si les Français intègrent davantage les applications dans leur routine sport que les Britanniques et les Américains (ils sont 29 % à le faire), un nombre croissant de Français (27 %) utilisent ces outils pour rester connectés avec la famille et les amis, tandis que d’autres tentent d’améliorer leur sommeil (16 %) ou de contrôler leur nutrition (15 %).

Des applications pour limiter son temps d'écran

L'étude dévoile une tendance émergente : 24 % des Français utilisent des applications mobiles afin de développer une relation plus saine avec la technologie. Face aux distractions numériques qui augmentent, près d'un quart des Français a recours à des apps pour limiter de manière proactive son temps d'écran. Les jeunes générations semblent plus sensibles à cette question, puisqu'un tiers de la génération Z et près d'un quart (23 %) des millennials utilise des apps à ces fins, contre 13 % de la génération X et 11 % des boomers.

© Etude Airship

Millennials vs boomers

L'étude révèle aussi certaines disparités dans les profils des utilisateurs : 12 % des millennials utilisent des applications pour suivre leurs données biométriques contre 7 % des boomers. Dans l'ensemble, la France semble être à la traîne par rapport aux États-Unis (mais pas du Royaume-Uni) en matière de télé santé, puisque seuls 10 % des Français utilisent des applications pour des visites virtuelles chez le médecin.

Méthodologie : enquête menée en janvier 2023 par Sapio Research, spécialiste en étude de marché, auprès de 4 000 consommateurs âgés de 18 ans en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.