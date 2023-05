La NASA annonce avoir extrait de l'oxygène de la « poussière de Lune ». Une innovation qui ouvre la voie aux futurs astronautes pour convertir le sol lunaire en air respirable et en carburant de fusée.

L'un des principaux objectifs de la mission Artemis est de permettre une présence à long terme sur la Lune. La capacité à extraire des ressources comme l'oxygène de la surface lunaire est essentielle : en plus d'être vitale à la survie humaine, l’élément chimique peut être utilisé comme propulseur pour le transport, permettant aux astronautes de rester plus longtemps et de voyager plus loin sur la Lune. Et c'est peut-être pour bientôt, depuis le test concluant d'une équipe d'experts de la NASA : « C'est un grand pas en avant pour le développement de l'architecture permettant de construire des bases humaines durables sur d'autres planètes », rapporte Anastasia Ford, directrice des tests.

La NASA découvre comment extraire l'oxygène du sol lunaire

Pour extraire l’oxygène du sol lunaire (principalement composé de régolite), les experts de la NASA ont utilisé un puissant laser pour faire fondre la « poussière de Lune » dans un réacteur carbothermique (le réacteur CaRD) qui simule les conditions lunaires. C'est la première fois que cette extraction était effectuée dans un environnement sous vide, ouvrant la voie aux astronautes pour extraire et utiliser des ressources dans un environnement lunaire, in situ. « Cette technologie a le potentiel de produire plusieurs fois son propre poids en oxygène par an sur la surface lunaire, ce qui permettra une présence humaine et une économie lunaire soutenues », a déclaré Aaron Paz, ingénieur principal de la NASA et chef de projet CaRD chez Johnson.

Le test réussi, la technologie est désormais prête pour les essais spatiaux. Déplacer cet appareil vers la Lune et générer suffisamment d'énergie pour le faire fonctionner sera un défi de taille. Mais Anastasia Ford est confiante : « Notre équipe a prouvé que le réacteur CaRD survivrait à la surface lunaire et réussirait à extraire l'oxygène ». Des tests sont prévus lors de deux prochaines missions d'exploration lunaire (2023 et 2024).

Quelle quantité d'oxygène la Lune pourrait-elle fournir ?

Si le test a permis d'extraire de l'oxygène piégé à l'intérieur du régolithe, la Lune n'a peut-être pas fini de dévoiler toutes ses ressources. L'oxygène peut être trouvé dans de nombreux minéraux (silice, aluminium et oxydes de fer, magnésium), des minéraux présents sur la Lune sous différentes formes (roche dure, poussière, gravier, pierres...), autant de matériaux issus d'impacts de météorites écrasées sur le satellite. Pour John Grant de la Southern Cross University, la Lune pourrait fournir suffisamment d'oxygène pour faire vivre huit milliards d'êtres humains pendant environ 100 000 ans. Et ce, sans compter l'oxygène emprisonné dans la roche dure plus profonde de la Lune.