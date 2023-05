« Legend of Zelda Hentai », « Zelda Cosplay », « Legend of Zelda Rule 34 »... Zelda fait monter la température sur Pornhub.

Link et la princesse hylienne Zelda sont de retour. Après 6 ans d'attente, la nouvelle saga était très attendue. Depuis sa sortie à la mi-mai, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, affole la Toile. Plus de 500 000 exemplaires ont déjà été vendus et les vidéos sur le jeu cumulent plus de 600 millions de vues sur TikTok. Rien de surprenant pour ce jeu vidéo iconique. Plus étonnant, le jeu déchaine les passions jusque sur Pornhub, où les recherches liées à la princesse Zelda ont grimpé en flèche.

La popularité de Zelda explose sur Pornhub

Le site porno Pornhub a indiqué que les recherches du terme « Zelda » ont explosé les jours précédant la sortie du jeu. Le 7 mai, le terme était 357 % plus populaire qu'en temps normal. Le jour de la sortie du jeu, ce chiffre est passé à 399 %. Notons toutefois qu'une baisse de trafic globale de 2,3 % a été observée à minuit le jour de la sortie. (Une pause pour jouer ? ). Une augmentation des recherches qui s'est poursuivie après la publication : + 759 % le 13 mai, + 1362 % le 14 mai et + 1477 % le 15 mai.

La règle 34 bat des records

Dans le détail, le terme « Legend of Zelda Rule 34 » a vu sa popularité augmenter de 22067 % par rapport à une journée moyenne. Qu'est-ce que la Rule 34 (Règle 34) ? Il s'agit d'une règle implicite inventé sur le forum 4chan indiquant qu'il existe un équivalent pornographique à n'importe quel sujet, que ça soit les dinosaures, les voitures ou les personnages de jeux vidéo. Parmi les autres termes populaires ayant connu un pic de popularité, on note notamment « Link and Zelda » (les deux personnages principaux), « Legend of Zelda Hentai » (hentai désignant en japonais un manga porno) ou encore « Zelda Cosplay ».

Qui sont les personnages les plus excitants ?

Si Zelda et Link sont les personnages principaux de la franchise, ils ne sont pas les plus recherchés sur le site pour adultes. En effet, la scientifique Purah est le personnage qui cumule le plus de recherche. Sa popularité a augmenté de 42 257 % par rapport à une journée moyenne, dépassant ainsi celles de Zelda, deuxième personnage le plus populaire. Il faut préciser que ce personnage qui prend une forme adulte dans le dernier opus de la saga avait l'apparence d'une petite fille dans l'épisode Breath of the Wild, ce qui rend ce résultat plutôt malaisant. juste après on trouve Paya (une jeune humaine) et Link qui arrive en quatrième position. Plus surprenant (ou inquiétant ? ), les Bokoblins (petits monstres gobelins) arrivent en neuvième position.

Zelda plus forte que Lara Croft sur Pornhub

En 2017, au moment du lancement de la Nintendo Switch, les recherches « Link » et « Zelda » sur YouPorn avaient augmenté respectivement de 164 % et 102 %. En 2019, PornHub révélait que Zelda était le personnage de jeu vidéo le plus recherché de l'année, battant Lara Croft à la première place.