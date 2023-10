Après la peau, les dents et les cheveux, la mâchoire est le prochain champ de bataille où concentrer ses efforts pour devenir la meilleure version de soi-même.

Pour tous les obsédés de la beauté et des tendances, un nouveau cri de ralliement : la snatched jawline (la mâchoire bien définie), qui cumule déjà plus de 2,5 milliards de vues sur TikTok.

La mâchoire : la nouvelle obsession esthétique

Si la plupart des aficionados s'en tiennent à une prise de vue léchée pour obtenir le selfie parfait, elles sont nombreuses à recourir à des traitements plus ou moins invasifs. « Les plus jeunes cherchent à modifier leurs traits avec des lèvres plus épaisses, une mâchoire bien définie et des pommettes très saillantes. À partir de 40 ans, les gens veulent paraître plus jeunes et avoir la peau parfaite à l'image des filtres irréels des réseaux sociaux », témoigne Mar Mira, chirurgienne de la clinique Mira Cueto de Madrid dans El Pais. Selon elle, les chiffres révèlent une augmentation de 24 % du nombre de patients entre 18 et 24 ans qui recourent à la médecine esthétique pour obtenir le visage parfait (enfin, selon les critères des réseaux sociaux).

À la recherche du « visage Instagram »

Les mâchoires angulaires et osseuses poussent l'engouement pour le « visage Instagram » un peu plus loin. « Ce nouveau standard de beauté tourne une fois de plus autour de la minceur, explique Estefanía Fernández, nutritionniste et diététicienne. Elle est promu comme le seul moyen d'être en bonne santé, mais aussi comme synonyme de réussite. C'est pour cette raison que de nombreuses femmes consacrent de l'énergie, de l'argent et du temps à essayer d'atteindre un idéal de beauté qui affecte leur estime de soi. » En 2017, l'Instagrameuse Michelle Liu (suivi par près de 43 millions de personnes) avait apporté un vent de fraîcheur sur les réseaux sociaux avec la tendance #chinning, qui consistait à afficher un double menton. Toutefois, force est de constater qu'elle ne s'est pas encore imposée comme le nouveau canon de beauté. En témoigne la nouvelle norme « angle bas » des selfies. Auparavant, les internautes tenaient leur téléphone au-dessus de leur tête pour mettre en valeur leurs yeux et leurs pommettes, ils tournent désormais la tête sur le côté et placent l'appareil photo sous leur menton pour afficher un contour osseux et une courbure de la mâchoire affinée.

Des tutos à la pelle

Signe que la tendance progresse, les réseaux sociaux pullulent d’exercices, astuces et autres traitements promettant de renforcer le menton et de mettre en valeur la mâchoire. C'est le cas des bandes faciales pour étirer le menton (qui vont du menton jusqu'à l'oreille et sont ensuite cachées avec du maquillage) qui promettent un « effet lifting immédiat ». Et pour ceux qui ne veulent pas se contenter d'un adhésif, TikTok regorge de vidéo vantant les mérites des « entraîneurs de mâchoire » (en silicone ou en gomme dure) ou des appareils de « tonification » , contre lesquelles certains professionnels mettent en garde. Dans la famille des appareils « mini-invasifs » qui promettent de soulever et de sculpter la zone mandibulaire, on trouve également les radiofréquences. Une technologique qui parviendrait à « stimuler la production de collagène et à raffermir la peau dans l'ovale du visage », affirme Javier Capote de la Premium Marbella Clinic. Une technique très populaire depuis que des célébrités comme Jennifer Aniston, Oprah Winfrey où encore Gwyneth Paltrow ont déclaré avoir intégré la radiofréquence à leur routine beauté.

Autre solution largement plébiscitée : les injections. Utilisés pour projeter le menton sans subir de chirurgie, ces produits de comblement à base d'acide hyaluronique sont injectés le long de la mâchoire pour créer une apparence plus définie. Et lorsque les options esthétiques ne donnent pas les résultats escomptés, certaines femmes n'hésitent pas à recourir à la chirurgie : implants et liposuccion. Selon l’Aesthetic Society, l’augmentation du menton représentait 29 % de toutes les opérations esthétiques aux États-Unis en 2021. Une tendance qui n'épargne les hommes : le bone smashing (se briser les os en français) prolifère désormais.