Distordu et flippant : on a trouvé le selfie qui détrône le selfie

Comme la quête du soi authentique, la quête du selfie parfait n'est jamais terminée.

Les selfies se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que le #NoFilter perd en popularité (dixit The New York Times), il s'agit de dénicher la nouvelle manière cool de se mettre en scène en ligne. Après les très rigides duck et sparrow faces, les photos granuleuses prises avec de vieux téléphones à clapet, l'heure est à la distorsion. Récemment, c'est le 0.5 selfie, obtenu grâce à l'activation de l'option ultra grand angle de son iPhone 12, qui avait séduit avec ses effets « déformés et un peu dingues ». Aujourd'hui, les Z ont porté leur dévolu sur un nouvel accessoire leur permettant d'exacerber leur recherche de clichés déformés : les miroirs bombés que l'on trouve notamment dans les parkings.

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus déformée ?

Les images « ont l'air bizarres, mais c'est fait exprès », explique Jimenez-Cortes, une Américaine de 24 ans vivant à Atlanta au New York Times. Dans son salon, un miroir convexe fixé au mur, à côté d'une vieille boule disco. Le miroir que l'on trouve dans les parkings pour s'assurer que l'on n'emboutit personne, dans certains recoins de magasins pour surveiller les rayons ou à l'avant des bus pour que les chauffeurs puissent voir ce qu'il se passe dans leur véhicule est le nouvel accessoire à la mode pour s'assurer de réussir ses selfies. Sur TikTok, on les qualifie exclusivement de #trafficmirror (plus de 22 millions de vues à ce jour) etils sont généralement flanqués des #inspo, #roomdesign et #aesthetic. Pour les plus téméraires des Z, ces miroirs sont mêmes loués pour leur esthétique « bus driver core » (chauffeur de bus). L'engouement est tel que Stylianos Peppas, directeur de l'entreprise SNS Safety qui vend ce type de miroirs sur Amazon a noté une légère augmentation de ses ventes, expliquant naïvement au média américain qu'il imputait cette hausse à l’intérêt des consommateurs pour leur sécurité. Sur Pinterest, les recherches de miroirs convexes étaient quatre fois plus élevées en décembre qu'elles ne l'avaient été un an plus tôt, selon Swasti Sarna, directeur mondial des informations sur les données de l'entreprise.

« Absolument chelou »

L'une des raisons de leur succès : le fait qu'ils n'aient jamais été à la mode. « Bon marché, ordinaires et manifestement déplacés dans une chambre ou un fil Instagram, les miroirs ajoutent une couche d'irrévérence aux photos », analyse The New York Times. Selon Allie Rowbottom, autrice d'Aesthetica, un roman racontant l'histoire d'une influenceuse tentant de se défaire d'années de chirurgie esthétique, le succès du traffic mirror est imputable à la façon dont il déforme le visage et les corps, rendant obsolète la pression à produire des silhouettes parfaites. La prolifération d'applications comme Facetune, qui lissaient les pores de la peau et resserraient la taille, ont provoqué un contrecoup avec la mouvance #NoFilter qui entend plébisciter l'authenticité. Mais la tendance #NoFilter n'était pas exempte de certains diktats et mises en scène. Avoir l'air « absolument chelou » serait, selon l'écrivaine, le rejet de ces deux approches. L’accessoire aux vertus insolites fait écho à l'esthétique en vogue en 2022, celle de la weird girl (la fille bizarre) inspirée par la mannequin Bella Hadid qui a façonné ce style qui mélange les couleurs, les matières, les motifs et les époques sans rimes ni raison, hormis celle de se défaire des étiquettes et de renouer avec son moi profond.