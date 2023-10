Sur TikTok, les lives horrifiques mettant en scène des psychopathes ou des démons dans des lieux abandonnés se sont multipliés. Assiste-t-on à la naissance d'un nouveau genre horrifique ?

L'image est sombre et un peu tremblotante. Nous sommes dans les bois, la nuit. La personne qui tient la caméra marche à travers les arbres, en silence. Elle s'arrête de temps en temps, montre les alentours puis reprend sa marche. On entend sa respiration, mais surtout un bruit de sirène très fort, le genre de sirène qui sonne le premier mercredi de chaque mois. Dans les commentaires, des milliers d'internautes (ils sont 2 900 à regarder le live) donnent des conseils, courir ou se cacher, ou viennent rigoler en regrettant qu'il ne se passe pas grand-chose. Cette vidéo live est diffusée sur le compte TikTok de Manuel.st, qui ne comporte aucun autre contenu que ce live énigmatique et angoissant. Une chose est certaine. Sa vidéo attire du monde et il est loin d'être le seul à fournir ce genre d'expérience sur la plateforme.

Naissance d'un sous-genre horrifique

Quand on évoque les lives TikTok, on pense plus à des séances de voyances, des galeries de personnages incroyables ou des jeux d'argent. Mais il existe des sous-genres. Les lives d'horreur suivent plus ou moins les mêmes codes. Les tiktokeurs pratiquent l'exploration urbaine ou urbex. Il s'agit d'aller visiter, si possible de nuit, un bâtiment abandonné, une friche industrielle ou un coin de forêt.

Une fois le décor planté, nos explorateurs mettent en scène une découverte angoissante, un cadavre joué par un copain par exemple, ou des signes cabalistiques. Les lives peuvent verser dans le paranormal avec des objets qui bougent seuls ou des coups mystérieux frappés dans le bâtiment. Enfin, certains filment une confrontation avec un psychopathe ou un démon. D'autre lives, comme celui décrit au début de l'article sont plus énigmatiques et se contentent d'instiller une ambiance angoissante, sans histoire, sans dialogue, sans élément de contexte.

Entretenir le flou entre fiction et réalité

La mise en scène et surtout le jeu d'acteur des tiktokeurs, laissent à désirer, mais ce sous-genre horrifique fonctionne particulièrement bien en France. On compte plus de 10,2 millions de vues pour le hashtag live urbex horreur, mais cela ne représente qu'une toute petite portion des vidéos horrifiques que l'on peut trouver sur la plateforme. En effet, TikTok a toujours eu une filiation avec l'étrange et le paranormal, dont le hashtag dépasse les 72 milliards de vues. Contrairement à YouTube, la plateforme de ByteDanse privilégie la vidéo verticale prise avec le portable tenu à la main qui donne une impression de prise authentique. À la manière des found footage (à traduire par : enregistrement trouvé), ce genre cinématographique rendu célèbre avec le film Projet Blair Witch, les vidéos TikTok joue habilement de la frontière entre fiction et réalité. Un jeu d'autant plus intense que les viewers peuvent partager la même émotion en même temps, en live, et comme au cinéma.