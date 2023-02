Hollywood s'inspire enfin des esthétiques horrifiques d'Internet

A24, la société de production indépendante la plus en vue d’Hollywood va adapter au cinéma une websérie à succès se déroulant dans l’univers inquiétant des backrooms.

Des couloirs labyrinthiques d’un jaune poisseux, des éclairages au néon blafard et des monstres hurlants qui poursuivent les visiteurs perdus. Depuis son apparition en 2018, les internautes ne se lassent pas d’arpenter les backrooms, ces espaces liminaux imaginaires et horrifiques dans lesquels il est possible de « tomber » en passant à travers un mur. Créée sur les forums de 4chan à partir d’une image inquiétante et déclinée sous la forme de jeux et de vidéos, la mythologie des backrooms a tellement gagné en popularité dans la culture Web qu’elle intéresse à présent le cinéma américain. Dans un communiqué de presse, la prestigieuse société A24 a annoncé la production d’un film basé sur cet univers et mis en scène par Kane Parsons…, un youtubeur. On pourrait s’attendre à un projet de seconde zone. Ce ne sera pas le cas, et c’est en fait une excellente nouvelle. Voilà pourquoi.

A24, le renouveau du cinéma

Tout d’abord Kane Parsons, aussi connu sous le pseudo de Kane Pixel n’est pas n’importe quel vidéaste. Ce jeune réalisateur de 18 ans travaille depuis un an sur une websérie qui explore les backrooms et qui cumule plus de 34 millions de vues. Véritable pro du found footage, un format pseudo-documentaire qui brouille les pistes entre la réalité et la fiction, le youtubeur a développé une imagerie fascinante et angoissante qui transcende largement l’aspect creepypasta originel (le creepypasta est un genre d’histoire d’horreur racontée à la première personne, très prisée sur le Web).

Derrière ce projet : la société indépendante de production et distribution cinématographique A24. C'est aussi un bon point. A24 s’est taillée une réputation solide à Hollywood en sortant des films d’horreur et de science-fiction très atypiques et salués par la critique. On leur doit notamment Evertything Everywhere All At Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, mais aussi les très inquiétants Midsomar et Hérédité d’Ari Aster. Enfin, le projet en lui-même sera produit par James Wan, un vétéran de l’horreur qui a fait ses armes sur la saga Saw et Insidious. Autrement dit, les backrooms sont entre de bonnes mains.

Hollywood respecte-t-il enfin Internet ?

Au-delà des bons présages qui entourent ce projet, il est intéressant de noter que la culture Web et son esthétique si particulière commencent doucement à être prises au sérieux. En 2018, la chaîne de télévision Syfy avait entrouvert cette porte en produisant la série d’anthologie fantastique Chanel Zero, librement inspirée du creepypasta Candle Cove qui racontait l’histoire d’une émission de télévision pour enfants incitant ces derniers à commettre des crimes atroces.

La même année, un film tiré de l’histoire du Slenderman, autre figure horrifique inventée sur des forums, était sorti mais sa médiocrité l’a condamné aux oubliettes. En 2019, Ryan Reynolds avait annoncé vouloir adapter au grand écran la série de posts Reddit horrifiques intitulés The Patient Who Nearly Drove Me Out Of Medicine (le patient qui m’a presque fait renoncer à la médecine) de Jasper DeWitt, mais le projet semble être au point mort. Si le succès du projet d'A24 est au rendez-vous, il pourrait enfin permettre à la création collective si féconde du Web d’être consacrée sur grand écran.