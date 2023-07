Un remix musical viral et des toilettes maléfiques qui partent en guerre : voici les ingrédients parfaits de cette websérie massivement bingée par les enfants.

Cet article est une adaptation écrite de notre chronique estivale pour l'émission Un monde nouveau diffusée sur France Inter que vous pouvez réécouter ici.

Oubliez les succès de Netflix comme Squid Games et autres Mercredi Adams. La série préférée des 8-18 ans est un drôle d’objet dont vous n’avez probablement jamais entendu parler. Elle s’appelle Skibidi Toilet, elle est fabriquée à partir d’un vieux logiciel d’animation 3d pour jeux vidéo et elle a cumulé en l’espace de 5 mois plus de 5 milliards et 320 millions de vues sur YouTube.

Au fond des cuvettes

La première vidéo qui dure 12 secondes montre le point de vue d’une caméra qui entre dans des toilettes et qui zoome sur la cuvette. De cette dernière sort subitement une tête qui se met à chanter ce morceau qui est déjà culte sur TikTok.

Le concept de base est simple comme bonjour et parfaitement stupide, mais ça ne s’arrête pas là. Dans les épisodes suivants on se rend compte que le Skibidi Toilet attaque les humains et tente de conquérir le monde. Heureusement, une armée d’hommes à tête de caméra entre en résistance. Pour vaincre ces chiottes de l’enfer, il suffit de tirer la chasse. Logique.

La série parfaite pour génération Alpha

Pourquoi ça marche ? Tout d’abord, parce que derrière cette idée un brin puérile se cache en fait une véritable saga qui ne fait que monter en intensité. Les 73 épisodes de la série nous plongent dans une guerre pleine de rebondissements avec des protagonistes de plus en plus gigantesques et puissants qui détruisent des villes entières.

Ensuite, il faut aussi préciser que DaFuq!?Boom!, le vidéaste qui est derrière ces vidéos, n’en est pas à son coup d’essai. Il anime sa chaîne YouTube depuis 7 ans et cumulait déjà 2 milliards de vues avant cette série. Mais contrairement à ses autres productions, Skibidi Toilet est diffusée sur YouTube Short qui est la machine de guerre de YouTube censée concurrencer TikTok. Avec ces épisodes courts qui sortent à intervalles réguliers, il est possible que YouTube voit dans cette série un moyen de regonfler son audience et décide ainsi de lui donner un coup de pouce en termes de visibilité.

Enfin, il faut prendre en compte la nature même du contenu que regardent les enfants sur YouTube. La génération alpha, c’est-à-dire les enfants nés au début des années 2010 ne regarde pas vraiment de youtubeurs. Elle est plutôt biberonnée à des vidéos très addictives tirées de jeux vidéo comme Minecraft ou Roblox. Skibidi Toilet entre justement dans cette catégorie, tout en se payant le luxe d’avoir une vraie ambition narrative. C’est peut-être cet alignement de planètes qui explique pourquoi vos enfants risquent de chanter sur le trajet des vacances cette délicieuse petite musique.