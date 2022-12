Dans son essai Netflix, l’aliénation en série, le producteur de films Romain Blondeau met le doigt sur une impression persistante : celle que toutes les productions de la plateforme semblent sortir du même moule.

Vous avez sans doute vécu cette sensation de déjà vu après avoir ingéré plusieurs séries Netflix. Qu'il s'agisse des Chroniques de Bridgerton, Emily in Paris, The Umbrella Academy, Bodyguard, The Spy, 3%, Sabrina, Narcos, The Politician. Quelle que soit l'histoire, il y a quelque chose de commun dans les éclairages en néons contrastés, la photographie, la mise en scène… Et on a l’impression d'avaler plus ou moins la même soupe. Oui, mais pourquoi ?

2017, année du changement

Pour Romain Blondeau, producteur de films et auteur du livre Netflix, l’aliénation en série, cette uniformisation est plus qu’une impression, c’est une réalité. Et son explication trouve sa source en 2017. « Tout a changé avec la série Casa del papel, explique-t-il. Avant, Netflix tentait des choses de manière assez expérimentale, comme avec The OA ou Sense 8, par exemple. Quand cette série espagnole a fait un véritable carton, je pense que ça a validé le modèle qu’il visait, à savoir des séries mises en ligne intégralement et calibrée d’une certaine manière. »

Des séries fabriquées... en série

Netflix voulait surtout s’adresser au public le plus large possible, et ne pas se restreindre à une niche de cinéphiles comme le fait la plateforme Mubi notamment. Pour devenir un média de masse, elle n’a pas eu d’autres choix que de produire séries et films pouvant plaire au plus grand nombre, d'où la nécessité d'une forme de standardisation de l'écriture et de la photographie. « La plupart des réalisateurs et des producteurs indépendants qui travaillent avec la plateforme se voient envoyer un document informel qui forme une sorte de bible d'écriture, explique Romain Blondeau. Ils ne sont pas vraiment dans l’obligation de la suivre, mais les conseils qui y sont prodigués se trouvent dans beaucoup de séries. Concrètement, chaque scène doit absolument faire évoluer le récit ou incarner une information et il n’y a aucun espace pour l’inconscient ou le vide. On est dans l’économie de la vitesse. Les plans durent 20 secondes maximum et s’enchaînent. Les spectateurs doivent tout savoir immédiatement, on ne leur laisse pas le temps de se poser des questions. On doit pouvoir les arrimer le plus longtemps possible à la plateforme et donc saisir leur attention sans jamais la relâcher. »

Pour un retour au cinéma émancipateur

Abreuvés de la sorte par la plateforme, les trentenaires auraient-ils perdu le goût du risque cinématographique ? C’est ce qu'estime Romain Blondeau. « Ceux qui ne viennent plus au cinéma, ce sont les trentenaires captés par Netflix et qui sont aussi les plus ciblés par les services de livraison du type Deliveroo ou Uber Eats. Ce sont eux aussi que l’on trouve sur les réseaux sociaux pour critiquer ou s'étonner de découvrir une horde de jeunes de 15 à 25 ans se déchaînant dans les cinémas quand ils vont voir des films tirés de leur manga favoris. C’est pourtant réjouissant de voir que c’est bien ce public de plus jeunes qui va peut-être sauver le cinéma et permettre à ce dernier de rester un média émancipateur et d’élévation intellectuelle ».