Le métavers devait être la next big thing, estimée à 5 000 milliards de dollars, mais le concept s'est totalement effondré, laissant derrière lui quelques survivants.

Rappelez-vous, octobre 2021. Le monde commençait à peine à sortir des confinements, les plateformes sociales et les jeux vidéo enregistraient des records de fréquentation, le marché de la publicité en ligne était au beau fixe et Mark Zuckerberg changeait le nom de son entreprise en Meta pour signifier qu'il fallait conquérir une nouvelle frontière : celle du métavers.

Rappelez-vous des jours heureux

Issu d'un vieux concept de science-fiction cyberpunk selon lequel l'intégralité du Web deviendrait un univers virtuel immersif, le métavers devait donc pour Zuckerberg succéder à l'Internet mobile et devenir la « nouvelle frontière » technologique à conquérir. Dans le sillage de sa décision, la Silicon Valley a tout misé sur ce deuxième monde numérique. À cette époque, Gartner estimait que 25 % des gens passeraient 1 heure chaque jour dans le métavers en 2026, et McKinsey évaluait le marché à 5 000 milliards de dollars. L'autre hype, celle des NFT, devait permettre de vendre et d'échanger des assets numériques grâce à la blockchain. Des métavers crypto comme Decentraland ou The Sandbox vendaient fort cher des terrains virtuels à des entreprises voulant se montrer à tout prix innovantes.

Bienvenue dans le désert du virtuel

Seulement voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Au cours de l'année 2022, le monde entier semble réaliser que la grande majorité des NFT sont des arnaques basées sur de la spéculation à court terme. Le fameux premier tweet de Jack Dorsey, vendu près de 3 millions de dollars en mars 2021, est redescendu à moins de 1 000 dollars tandis que les cryptométavers, qui basaient leur valeur sur l'échange de ces NFT sont désertés. Decentraland compte actuellement moins de 40 utilisateurs actifs par jour tandis que The Sandbox en compte 522 d'après DappRadar. Du côté d'Horizon Worlds, le fameux métavers de Meta qui a coûté la bagatelle de 13 milliards de dollars, il ne compte que 200 000 utilisateurs mensuels à la fin de l'année 2022. Il s'agit d'un piètre résultat quand on sait que la plateforme Roblox, que l'on peut qualifier aussi de métavers compte, lui, près de 67 millions d'utilisateurs quotidiens.

Comment expliquer une telle chute ? Pour Ed Zitron, fondateur de l’agence de relation presse EZPR et éditorialiste pour Business Insider, tout serait de la faute de Zuckerberg. L’échec reposerait à la fois sur l’écart entre les promesses d’immersion et la qualité finale d’Horizon Worlds dont l’aspect cheap a été longtemps moqué. « Le concept de mondes virtuels où les utilisateurs interagissent les uns avec les autres à l’aide d’avatars numériques remonte à la fin des années 1990 avec des jeux de rôles en ligne massivement multijoueurs, tels que Meridian 59, Ultima Online, et EverQuest, explique-t-il. Et alors que le metaverse aurait pu construire quelque chose sur ces idées avec une nouvelle technologie, le seul produit de Zuckerberg — la plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds, qui exigeait l’utilisation d’un casque Oculus pas très bien fichu — n’a pas suggéré quoi que ce soit approchant une feuille de route ou une véritable vision. »

Que reste-t-il du métavers ?

Coincé entre un outil de télétravail immersif et une plateforme de jeu vidéo interdite aux moins de 18 ans, mais bien moins fun et plus pudibonde que VRChat, le métavers de Meta n’a pas su trouver son public. S’ajoute à cela la chute d’une grande partie de l’écosystème des NFT et de l’investissement dans de l’immobilier virtuel, comme ce fut déjà le cas après la fin de la hype sur Second World à la fin des années 2000. Enfin, l’arrivée tonitruante de l’IA générative à la fois textuelle et visuelle a fini de clouer le cercueil du métavers. Contrairement à ces univers virtuels vides, ChatGPT, peut se vanter de dépasser la centaine de millions d’utilisateurs actifs par mois.

En fin de compte que reste-t-il du métavers ? Les plateformes sociales basées sur le jeu vidéo et des utilisateurs très jeunes, comme Roblox ou Zepetto, se portent à merveille. Fortnite, qui lorgne sur ces deux acteurs vient de mettre en place un système similaire de création de contenu par les utilisateurs. Les trois plateformes ne nécessitent pas de portefeuille crypto ni de casque de réalité virtuelle encombrant et peuvent être utilisées depuis un smartphone. Peut-être que le secret de réussite du métavers consiste à éviter de le décréter à tout va.