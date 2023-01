Après s’être attaqué à l’influenceur Marc Blata et à la directrice de l’agence Shauna Event Magali Berdah, Booba a décidé de faire de Cyril Hanouna sa nouvelle cible pour 2023. Ça va faire mal !

Booba a commencé l’année 2023 en se lançant dans une nouvelle croisade médiatique. Après Magali Berdah, sa cible principale, il vise désormais Cyril Hanouna qu’il compare allègrement à un « parrain de la mafia ». Sur son compte Twitter, le rappeur enchaîne les invectives et les accusations tout en ressortant des dossiers gênants. On a le droit à un Cyril déguisé en émoji caca, Cyril en train de demander à des filles dans la rue de toucher le sexe d'inconnus, Cyril qui fait des menaces de bagarre… Mais pourquoi tant de colère ?

Tout est parti d’un clash

Si vous n’avez pas suivi les épisodes précédents, voici un résumé. En décembre 2021, le rappeur se trouve être la cible de l’influenceur Marc Blata, un ancien candidat de téléréalité vivant à Dubaï et bien connu pour vendre tout un tas d’arnaques aux cryptomonnaies à ses millions de followers. Ce dernier lance un clash sur une histoire de fausse montre que le rappeur affiche sur des photos. Le sujet n’est franchement pas important et constitue juste un énième drama permettant à ces personnages d’animer leur présence sur les réseaux. Mais le rappeur le prend mal et décide d’enquêter sur les différents business de l’influenceur ainsi que ceux de sa femme Nadé Blata. Rapidement, le clash se transforme en croisade contre ce qu’il nomme les « influvoleurs ». Au-delà de Marc Blata, l’ensemble des influenceurs présents à Dubaï et issus de la téléréalité sont visés pour leurs différentes arnaques. Soutenu par une communauté de plus en plus grandissante, Booba monte d’un cran en s’en prenant à Magali Berdha qui dirige l’agence Shauna Event et qui gère la carrière de ces « influvoleurs ».

Remonter la chaîne alimentaire

Nous sommes alors en octobre 2022 et la femme d’affaires contrattaque dans les médias en dénonçant un harcèlement de la part de la communauté de Booba. Cette dernière reçoit de nombreuses insultes à caractère misogyne et antisémite ainsi que des menaces de mort. Elle se retrouve toutefois lâchée par son investisseur principal Banijay en décembre 2022 tout en faisant l’objet d’une enquête pour pratique commerciale trompeuse. De son côté, le couple Blata a vu ses comptes Instagram fermés par Meta et se trouve visé par deux plaintes collectives de plus de 80 victimes pour escroquerie et abus de confiance. Face à ce qu’il considère comme des victoires, Booba a donc décidé de poursuivre sa chasse en s’attaquant à Cyril Hanouna. Ce dernier est effectivement actionnaire à hauteur de 1,5 %, mais aussi membre du conseil de l’entreprise. Booba lui reproche surtout d’avoir protégé Magali Berdah tout en instaurant un système de légitimation des « influvoleurs » en invitant régulièrement ces derniers sur ses plateaux.

Un bon boost d’audience

Difficile de voir où va se diriger cette nouvelle guéguerre entre Booba et Baba. Le présentateur semble bien décidé à jouer le jeu de la confrontation.

Du côté du rappeur, cette croisade a aussi du bon puisque ses tweets concernant Hanouna rapportent 4 fois plus d’engagements que la moyenne de ses autres tweets selon Visibrain, l’outil de veille des réseaux sociaux. En 2022, sa guerre contre Magali Berdha avait généré 54 % de messages supplémentaires autour de sa personne. Chaque attaque de sa part est l’occasion de rappeler ses éléments de marques comme le drapeau pirate, tout en lui permettant de gagner en followers. À peu de frais, il se fait donc le défenseur du peuple (un rôle que Cyril Hanouna adore se donner) tout en faisant prospérer sa marque. À l’abordage !