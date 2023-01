Le nombre de nouveaux podcasts a chuté de 80 % en deux ans

Entre 2020 et 2022, le nombre de créations de podcasts s'est totalement effondré partout dans le monde. Pourquoi une telle chute ?

Le chiffre a de quoi étonner. Entre 2020 et 2022, le nombre de créations de nouveaux podcasts est passé de 1,109 million à 219 000 aux États-Unis. D'après Listen Notes, un moteur de recherche spécialisé dans l'audio qui a compulsé ces chiffres, l'effondrement est surtout visible entre l'année 2021 et 2022 avec un passage à 729 000. C'est la première fois depuis l'apparition de ce format que la courbe s'inverse. Comment s'explique ce phénomène ?

Le pic du podcast est passé

Pour le Nieman journalism lab qui s'est penché sur la question, plusieurs facteurs expliquent cette chute soudaine. La première explication réside dans l'énorme quantité de podcasts qui a été créée à l'occasion des différents confinements liés au Covid. En gros, tout le monde a profité du temps libre et enfermé chez soi pour produire une émission qui a sans doute duré quelques épisodes avant de s'éteindre. Les chiffres de Listen Notes montrent d'ailleurs que les années 2022 et le début de 2023 ont vu un grand nombre de podcasts mourir. Sur les 2,5 millions de podcasts considérés comme actifs, seulement 294 895 ont diffusé un nouvel épisode en 2023. Cette décrue peut être mise en relation avec ce que le Reuters Institute a appelé l'Internet peak, à savoir une baisse globale du temps passé en ligne de 13 % en moyenne. On observe aussi cette baisse au niveau de l'audience globale. D'après un rapport de The Edison Report's, le pourcentage d'Américains ayant écouté un podcast par mois est passé de 41 % à 38 % entre 2021 et 2022. Cette baisse concerne d'ailleurs beaucoup plus les audiences jeunes de 12 à 34 ans. Mais ce phénomène, à lui seul, ne suffit pas à expliquer ce fantastique gadin de croissance.

Trop de podcasts tuent le podcast

L'autre argument semble bien être la saturation de l'offre de podcasts, pléthorique aux États-Unis. Dans un article de The Verge, le journaliste Ariel Shapiro explique que les créateurs de podcasts savent que le problème principal du marché est le manque de découvrabilité. Concrètement, sortir un nouveau podcast dans un environnement qui en contient déjà énormément est devenu un risque en termes de rentabilité. Ce contexte a des conséquences néfastes pour certains types comme les séries limitées qui concernent souvent des documentaires ou des enquêtes journalistiques. Conçues dès le départ avec un début et une fin, ces émissions ont de plus en plus de difficultés à trouver leur public en face de talk-shows possédant plusieurs centaines d'épisodes à leur actif comme le Joe Rogan Show.