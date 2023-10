Quatre jours après la violente attaque menée par le Hamas en territoire israélien, les internautes continuent de recevoir et de visionner des vidéos choquantes sur X (ex-Twitter). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la confusion règne.

Si l’ancien Twitter était considéré, il y a peu, comme l’endroit idéal pour s'informer en direct, le nouveau X d’Elon Musk est devenu la place centrale de la désinformation. Mélangées aux images réelles de femmes israéliennes enlevées par le Hamas, on trouve un nombre impressionnant de vidéos fabriquées ou détournées. Dans un thread de Shayan Sardarizadeh, journaliste de la BBC spécialisé sur le fact checking, on a un aperçu (non exhaustif) de ces fausses informations : des extraits du jeu vidéo Arma 3 présentés comme des vidéos de bombardement (une technique déjà utilisée au début de la guerre en Ukraine), des tirs de roquettes filmées en Syrie en 2020, des manifestations pro palestiniennes datant d’un ou deux ans, ou des images de soldats égyptiens en parapentes utilisés pour « illustrer » l’invasion du Hamas.

Elon Musk versus Thierry Breton

Même les spécialistes de l’OSINT, cette méthode d’investigation utilisant du contenu publié sur les réseaux exprime des difficultés à travailler sur la plateforme. Le compte The Intel Crab créé par le spécialiste de la question, Justin Peden, et suivi par plus de 300 000 personnes explique que les médias n’ayant pas souscrit au badge bleu de X ont moins de visibilité tandis que les « crétins xénophobes sont boostés par l’algorithme ».

La situation est tellement illisible que le commissaire européen au numérique Thierry Breton a menacé Elon Musk de sanctions s’il ne respectait pas le Digital Service Act qui contraint les plateformes à la modération des fausses informations. Ce dernier a répondu qu’il était pour un partage libre et transparent de ce qu’il considère comme de l’information, une réponse peu appréciée par le commissaire.

Quelques jours auparavant, il avait recommandé à ses millions de followers de suivre les comptes de @WarMonitors et @sentdefender, bien connus pour avoir diffusé de fausses informations par le passé, comme cette soi-disant explosion près de la Maison-Blanche.

Stratégie de terreur

Avant d’arriver sur X, ces vidéos, vraies ou fausses, ont été postées sur Telegram. Cette messagerie chiffrée permet de diffuser de manière anonyme un contenu extrêmement graphique et violent sans aucune modération ni identification. Interrogé par Ars Technica, Justin Peden estime qu’il s’agit de la principale porte d’entrée de cet afflux de vidéos qui est dispatché sur les autres plateformes sociales sans être vérifié. Si de nombreux groupes ont intérêt à inonder les réseaux d’images insoutenables, cette stratégie médiatique rappelle toutefois celle employée par le groupe Wagner et précédemment par Daesh. Pour l’historienne Anne Applebaun, les exactions commises envers des civils et leur démonstration en vidéos servent à la fois à choquer les esprits, mais aussi à ébranler les normes et les règles de guerre mises en place par les démocraties au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. « Les deux agresseurs (la Russie et le Hamas) ont déployé une forme de terrorisme sophistiquée, militarisée et moderne, et ils ne s’en excusent pas […]. Les terroristes du Hamas n'ont prêté aucune attention aux lois modernes de la guerre, ni aux normes d'aucune sorte : comme les Russes, le Hamas et ses soutiens iraniens (qui sont également des alliés de la Russie) dirigent des régimes nihilistes dont le but est d'anéantir ce qui reste des règles et de mettre l'anarchie à sa place. » À ce titre, ces états terroristes ont donc trouvé en la personne d’Elon Musk, le complice idéal.